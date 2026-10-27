Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Hugo Lloris, Ballon d'Or yarışını kaybetmesinin ardından Les Bleus ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'ye destek verdi.

France Football dergisi tarafından verilen prestijli ödül, pazartesi akşamı Londra'da düzenlenen törende İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, Bayern Münih'in forveti Harry Kane'e gitti.

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Fransız gazetesi "L'Équipe"e yaptığı açıklamalarda, Los Angeles FC'nin kalecisi, Fransa Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşının bir gün futbolun en yüksek bireysel ödüllerini kazanabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Lloris şunları söyledi: "Koşullar henüz uygun değildi, ancak bu onu daha güçlü kılacak. Bir gün onu kazanmak için gereken her şeye sahip."

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Mbappé, Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer alırken, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal üçüncü oldu.

Mbappé, geçen sezon 25 golle İspanya Ligi gol kralı ve 15 golle UEFA Şampiyonlar Ligi gol kralı ödüllerini kazandı; ayrıca 10 golle 2026 Dünya Kupası gol kralı ödülüne de uzanarak 22 golle Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı oldu, ancak Real Madrid ile hiçbir takım kupası kazanamadı.

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