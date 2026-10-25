Ballon d'Or: Reklam kampanyaları ve sahte sızıntılar, peki ya sır?

Yetmişinci Ballon d'Or ödül töreni yarın akşam, yani Pazartesi günü, Londra Palladium tiyatrosunda düzenlenecek. Ödülü kazanmaya en yakın adaylar arasında şiddetli bir rekabet yaşanıyor: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé. Ancak kazananın kimliği, futbol dünyasının sırlarından biri olmaya devam ediyor.

Lüks resepsiyon görevlileri, menajerler, medya sorumluları: Herkes kazananı öğrenmek için can atıyor. Her yıl olduğu gibi, futbol dünyası Ballon d'Or kazananının adını ekim ayında öğrenmeye çalışıyor ve 2026 yılı da bir istisna değil. Özellikle de ilk kez Paris'teki Châtelet tiyatrosundan uzakta, Londra'da düzenlenmesi planlanan büyük tören öncesinde beklenti sürerken.

Şimdiye kadar bu güzel haberi yaklaşık yalnızca beş kişi biliyor. Ballon d'Or ödülünün eski başkanı Pascal Ferré, "RMC" ağına şu açıklamayı yaptı: "2024 yılından bu yana, kazananlara tören öncesinde sonuçları bildirilmiyor ve hepsine eşit muamele ediliyor. Londra'daki salona vardıklarında, hiçbiri diğerlerinden önce kollarını kaldıramayacak, çünkü bilmiyorlar. Messi ve Ronaldo döneminin ardından kuralları değiştirdik. Sırrı daha kolay korumak için de kazananın adını son ana kadar gizli tutmaya karar verildi."

Kazananın kimliğinin gizliliğinin nasıl korunduğu sorulduğunda ise şöyle dedi: "Bence iyi bir sır, mümkün olduğunca az kişiyle paylaşılan sırdır. Küçük hileler ve basit planlar var. Benim hilem, sosyal medyayı beslemek için France Football dergisinin yazı işleri bürosuna sahte sıralamalar bırakmaktı ve bu beni memnun ediyordu. Şimdi, kazananın adını bilen en fazla beş kişi olabilir."

Tanıtım kampanyaları

Ancak son aylarda Ballon d'Or ödülü küçük bir değişime sahne oldu. Kylian Mbappé, çeşitli medya kuruluşlarında ve ayrıca Real Madrid ile düzenlenen basın toplantılarında, Ballon d'Or kazanma yolundaki niteliklerini öne çıkarmayı sürdürdü.

Şöyle dedi: "Dünyanın en iyi kulübü Real Madrid için oynadığınızda, kaçınılmaz olarak bu ödüllerle ilişkilendiriliyorsunuz. İnsanlar beni sokakta gördüklerinde hakkımda konuşuyorlar. Bu, herhangi bir oyuncu için son derece prestijli bir ayrıcalık. Bu yaz en önemli turnuvada tarih yazdım. Ancak daha kat edilecek uzun bir yol var. Dünyanın en iyi oyuncusunun kim olduğunu düşünmek herkesin özgürlüğüdür; bu son derece kişisel bir mesele." Fransız forvet, İnter Milan ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının arifesinde gazetecilere yaptığı açıklamada bunları söyledi.

Ferré ise kendi adına şunları açıkladı: "Herkesin bir görüşü var. Kimi katılacak, kimi karşı çıkacak. Bu bir tartışma; herkesin benim gibi düşünmesi gerekmez. Bu yıl Ballon d'Or için elverişli olabilir, ancak ödülü gazeteciler veriyor ve karar verecek olanlar da onlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödül adayından gelen bu açıklamaların meyve verip vermeyeceğini göreceğiz. Büyük gece öncesinde görüşler farklılık gösteriyor. Bunun bir sorun olduğundan emin değilim, ama doğru yaklaşım olduğundan da emin değilim. Kimi ikna etmemiz gerekiyor? Taraftarları ya da futbol tutkunlarını değil, jüri üyelerini. Onların bu tür tanıtım kampanyalarına özellikle açık olduklarından da emin değilim."

Ballon d'Or ödülünün diğer adayları arasında Harry Kane de yer alıyor. Bayern Münih oyuncusu, hem kulübünün hem de ülkesi İngiltere milli takımının performansına büyük etki yaptı ve bu sezon 73 gol kaydetti; bunların 61'ini Alman kulübüyle attı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 maçta 14 gol kaydetti.

France Football dergisinin verdiği yetmişinci ödülün adayı olarak adı sürekli anılan bir diğer oyuncu ise Lamine Yamal. Genç kanat oyuncusu, 16 gol kaydettikten sonra 2025-2026 sezonunun İspanya La Liga'sının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve daha da önemlisi, geçtiğimiz yaz İspanya ile Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Sahte sızıntılar

Son günlerde sosyal medyanın, Ballon d'Or'u kazanması beklenen kişinin kimliğine odağı arttı ve bu durum, özellikle sosyal medya ağı "X"te sahte sızıntıların geniş çapta yayılmasına yol açtı.

Örneğin, France Football dergisinin editörü Vincent Garcia ile yapılmış ve 2026 sıralamalarını önceden ifşa ettiği iddia edilen WhatsApp konuşmalarına ait sahte ekran görüntüleri var.

Ayrıca aynı sıralamaları taşıyan tablo görüntüleri de mevcut; burada Kylian Mbappé zirvede, orada ise Harry Kane görünüyor. Bir kaynak, ağa şu açıklamayı yaptı: "Bu imkânsız. Ama bu, her zamanki gürültünün bir parçası."



