Lionel Messi, Erling Haaland ve Kylian Mbappe gibi isimlerin yarıştığı Ballon d'Or 2023 ödül töreni hangi kanalda, ne zaman?

Son Dünya Şampiyonu Lionel Messi ile sezonu üç kupayla kapatan Erling Haaland'ın ön sıralarda olduğu Ballon d'Or 2023 sahibini buluyor. Geçen yıl Ballon d'Or ödülünü evine Karim Benzema götürmüştü ve böylece kariyerinin ilk Altın Top'unu kazanmıştı. Peki bu yıl Ballon d'Or'un sahibi kim olacak? Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda, saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım. Haberin devamı aşağıda Ballon d'Or 2023 hangi kanalda? 30 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Ödül töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek. 2023 Ballon d'Or adayları kim? 2023 Ballon d'Or ödülünün adayları şu şekilde: Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

Andre Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)

Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

Martin degaard (Norveç, Arsenal)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)

Rodri (İspanya, Manchester City)

Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)

Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

Jude Bellingham (İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)