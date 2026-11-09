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Ballon d'Or ödüllü Harry Kane ile Bayern Münih'ten takım arkadaşları Dayot Upamecano ve Michael Olise, FIFPRO oylamasında meslektaşlarından yeterli oyu alamadı.

Dünya genelinde profesyonel futboldan toplam 19.806 oy kullanma hakkı sahibi tercihini yaptı ve Bayern Münih'in yıldızları hayal kırıklığı yaşadı. Almanya'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Kane, Olise ve Upamecano ile prestijli ödülün 26 finalisti arasına üç oyuncu sokmasına rağmen Münih ekibinden hiç kimse oyuncu sendikası FIFPRO'nun dünya 11'ine giremedi.

Kane için seçilememek özellikle ağır bir sonuç oldu: İngiliz forvet, Ballon d'Or'u kazandığı takvim yılında meslektaşları tarafından FIFPRO Dünya 11'ine seçilmeyen ilk erkek futbolcu oldu. Oylamanın başladığı 2005 yılından bu yana Ballon d'Or'u kazanan her oyuncu istisnasız şekilde 11'de yer almıştı.

Erkekler kategorisinde 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki sportif performanslar değerlendirildi. Takımın dizilişinde dört forvet bulunuyor. Çünkü 11'de kalan son yer, kendi pozisyonunda ilk üçe giremediği hâlde en çok oyu alan saha oyuncusuna verildi.

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Hücum hattında Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) ve Lamine Yamal (Barcelona) yer aldı. Kalede Arsenal'den David Raya bulunurken savunmayı Pau Cubarsí (Barcelona) ile Paris Saint-Germainli Achraf Hakimi ve Nuno Mendes oluşturdu.

Getty Images

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Orta sahada Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) ve Manchester City ile Barcelona'da forma giyen Rodri tercih edildi. Böylece Paris Saint-Germain, seçilen üç futbolcusuyla 11'de en fazla oyuncusu bulunan takım oldu.

Erkekler 11'i

Kaleci: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Savunma: Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Hücum: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona)

Erkekler kategorisiyle birlikte, 4 Ağustos 2025 ile 16 Ağustos 2026 arasındaki performansların esas alındığı kadınlar 11'i de belirlendi. Bu 11'de İngiltere millî takımından beş oyuncu bulunuyor. Onlardan biri olan Lucy Bronze, dokuzuncu kez dünya 11'ine seçilerek oylamanın tüm zamanlar rekorunun sahibi oldu.

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Kadınlar 11'i