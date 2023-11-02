Ballon d'Or kazanan Messi'yi bir Yunan geride bıraktı!

Fransa'da Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, Amerika'da birinciliği kaptırdı.

NE OLDU? Atlanta United'ın 2023'te İskoç devi Celtic'ten transferi Giakoumakis, Five Stripes için müthiş bir sezon geçirdi ve şimdi performansından dolayı ödüllendirildi.

Yetkili medya, mevcut aktif oyuncular ve MLS antrenörleri, teknik direktörler ve genel menajerler olmak üzere üç bölümden oluşan seçmenlerin tamamı Ekim ayında oylarını verdi ve 28 yaşındaki oyuncu, ilgili kategoride en fazla oyu alarak Messi'yi geride bıraktı.

Giakoumakis'in ödülüyle Atlanta United, arka arkaya bu ödülü kazanan ilk takım oldu ve son FIFA Dünya Kupası şampiyonu Thiago Almada 2022'de bu ödülü kazanmıştı. Ayrıca Seattle Sounders'ı üç oyuncuya sahip ikinci kulüp olarak belirlediler.

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BÜYÜK RESİM: Yunan oyuncu, normal sezonda attığı toplam 17 golle heyecan verici bir sezonun ardından haklı bir galibiyet elde etti. Finalistler açıklandığında, Messi'nin üç kişilik kısa listedeki adı pek çok kişiyi dehşete düşürdü; seçmenler, normal sezonda sadece altı maçta forma giyen Arjantinli süperstarın oylama sürecinde neden ilerlediğini sosyal medyada sorguladı.

Herons Leagues Cup şampiyonluğuna ve ABD Açık Kupa yarışına rağmen, ödül için yapılan oylama sürecinde oyuncuların yalnızca normal sezondaki performansları dikkate alınıyor.

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GIAKOUMAKIS VE ATLANTA UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Batı Konferansı tarafı ve önemli forvet oyuncusu, Çarşamba günü Columbus Crew'a karşı aldıkları 2-0'lık yenilgiden sonra toparlanmaya çalışacak. Serinin ikinci maçı 7 Kasım Salı günü oynanacak.