Barcelona oyuncusu İngiliz Anthony Gordon, Fransız "France Football" dergisi tarafından 26 Ekim'de sahiplerini bulacak olan Altın Top ödülüne dair tartışmalara dahil oldu.

Gordon, İngiltere Millî Takımı'nda Harry Kane ile birlikte oynuyor; ayrıca geçtiğimiz yaz transfer döneminde Newcastle'dan geldikten sonra İspanyol millî oyuncu Lamine Yamal'ın Barcelona'daki takım arkadaşı oldu.

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İngiltere'nin, UEFA Uluslar Ligi'nin açılış haftası kapsamında önümüzdeki cumartesi köklü Wembley Stadı'nda konuk edeceği İspanya karşısındaki maç öncesinde Gordon, Altın Top'u kazanmak için Kane ile Yamal arasında tercihini soran bir soruya şu yanıtı verdi: "Bana kalırsa, başardıklarına bakılırsa ödül bu ikisinden birine gitmeli."

Gordon, "talksport" tarafından aktarılan açıklamalarında sözlerine şöyle devam etti: "Lamine'nin bu genç yaşta başardıkları ve dönüştüğü oyuncunun kalitesi hayret verici! Şu anda tamamen başka bir seviyede."

Gordon şunları ekledi: "19 yaşında bir oyuncunun Lamine'nin yaptıklarını yapması çılgınca. Ama geçen sezondan bahsediyorsak, H 'Kane' de herkes kadar güçlü bir gerekçeye sahip; çünkü sezonu tarihîydi. Attığı gollerin sayısı ve Dünya Kupası boyunca bize sunduğu şeyler... İkisinin de son derece güçlü sebepleri var. Bu yüzden ikisine de bol şans diliyorum."

Yamal, bu prestijli ödülü hak ettiğine dair imada bulunmuşken, Kane kendisini diğer adaylardan daha üst bir mertebeye koymaktan kaçınarak konuyu oy verenlere bıraktı.











