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"Ballon d'Or hazırlanan transferi ifşa etti": Rodri, Real Madrid'in üstünlük çağını sona erdiriyor!

Transfers
Real Madrid
M.City
Rodrigo Enriquez
Rodrigo Mendes
La Liga
Premier Lig
İspanya
İngiltere
Portekiz

Ne oldu?

Utanç verici bir idari hata mı yoksa kasıtlı bir sızıntı mı bilinmez, Altın Top ödülünün resmî hesabı, Manchester City'nin İspanyol oyuncusu Rodri'yi bu köklü ödülü kazanan Barcelona yıldızlarının listesine dahil etti; üstelik iki kulüp arasındaki müzakereler henüz ilk aşamalarında ve transfer henüz sonuçlanmış değil.

Sızıntı mı, büyük bir hata mı?

2026 Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olan Rodri'nin adı, ödülün resmî web sitesinde ve sosyal medya platformlarındaki hesaplarında yayımlanan, futbol dünyasının en prestijli ödülünü kazanan Katalan kulübünün oyuncularının tarihini ele alan bir yazıda yer aldı.

Dikkat çeken nokta ise yazının yalnızca eski kazananları anmakla yetinmemesi, aksine Rodri'ye açıkça "bu saygın listeye katılabilecek muhtemel bir aday" olarak işaret etmesiydi. Bu, ödülü düzenleyen kuruluşun bakış açısından, oyuncunun Barcelona'ya transferinin neredeyse kesinleşmiş olduğuna dair net bir gönderme niteliğindeydi.

Katalan efsaneleri listesi

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Tartışmalara yol açan yazı, blaugrana forması giyip Altın Top ödülünü kazanan efsanelerin adlarını sıraladı: İspanyol Luis Suárez Miramontes, Hollandalı Johan Cruyff, Danimarkalı Allan Simonsen, Bulgar Hristo Stoichkov, Brezilyalı Rivaldo, Ronaldo Nazário ve Ronaldinho, Portekizli Luís Figo, Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Ousmane Dembélé.

Ezelî rakiple tarihî bir eşitlik

En çarpıcı olan ise şu ayrıntıydı: Rodri'nin Barcelona forması altında Altın Top'u kazanması, Katalan kulübünün, tarih boyunca oyuncularının kazandığı Altın Top ödülü sayısında ezelî rakibi Real Madrid'in rekorunu yakalamasını sağlayacak.

Şu ana kadar ne Altın Top yönetimi ne de Barcelona ve Manchester City kulüpleri, bu çarpıcı sızıntıya dair herhangi bir resmî açıklama yaptı.

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