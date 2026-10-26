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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Ballon d'Or: Hakimi'den dünyanın en iyisi yarışında tarihi başarı

A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Fas
Dünya Kupası
Şampiyonlar Ligi
1. Lig
Fas
Fransa

Bunu tekrarlamak zor

Paris Saint-Germain ve Fas Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Faslı Ashraf Hakimi, Ballon d'Or yarışında tarihi bir başarıya imza attı.

Ballon d'Or'un resmi hesabı, Hakimi'nin 2026 sürümünde 13. sırada yer aldığını duyurdu.

İstatistik konusunda uzmanlaşmış "Stats Foot" hesabına göre Ashraf Hakimi, Ballon d'Or ödülünün iki ayrı sürümünde dünyanın en iyi 15 oyuncusu listesine giren ilk Afrikalı savunmacı oldu.

Faslı yıldız, geçen yıl Ballon d'Or yarışında altıncı sırada yer almıştı.

Hakimi, Saint-Germain ile Fransa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve ayrıca UEFA Süper Kupası'nı kazandı; Fas Milli Takımı ile de 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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