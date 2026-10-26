Gollere ve başarılara doyan istisnai bir sezonda, Bayern Münih forması giyen İngiliz golcü Harry Kane, 2026 yılının en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanmasının yanı sıra dünyanın en iyi golcüsüne verilen Gerd Müller ödülünü de kucakladı. Böylece Bavyera devi ve ülkesinin milli takımıyla sergilediği göz kamaştırıcı performansı yeni bir onurlandırmayla taçlandırdı.

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, 73 gol atıp 8 gole de asist yaptıktan sonra muhteşem bir sezon geçirdi ve Bayern Münih'in Almanya Ligi, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası olmak üzere üç kupa kazanmasına katkıda bulunarak dünya futbolunun önde gelen golcüleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Bugün pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra, 2026 Altın Top ödül törenine ev sahipliği yapıyor. İngiliz başkentinde ilk kez düzenlenen bu tarihi etkinlikte, futbol dünyasının en önemli bireysel ödüllerinin sahipleri küresel bir merakla açıklanacak.

Arsenal'in İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, Gerd Müller ödülünü 2025 Altın Top töreninde kazanmıştı; ödül bu yıl, sezon boyunca sergilediği seçkin gol performansının takdiri olarak Harry Kane'e geçti.

"France Football" dergisinin düzenlediği Altın Top töreninin yetmişinci edisyonu, 2025-2026 sezonunda dünyanın en iyi futbolcularını onurlandırmak amacıyla; oyunun önde gelen yıldızlarını bireysel ve kolektif başarılarını kutlamak için bir araya getiren yıllık bir gelenek çerçevesinde düzenleniyor.

Ödülün tarihinde beşinci kez, oyuncuların başarıları takvim yılı yerine futbol sezonuna göre hesaplanacak. Değerlendirme için esas alınan dönem 3 Ağustos 2025'ten 19 Temmuz 2026'ya kadar uzanan süreyi kapsayacak; böylece oyuncuların performansı, sezon boyunca farklı turnuvalarda sergiledikleri üzerinden değerlendirilebilecek.



