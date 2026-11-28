Mohamed Salah, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta dikkat çekici bir performans sergiledi. Bir gol atıp bir de asist yapan Mısırlı yıldız, takımının geriye düştüğü maçı deplasmanda değerli bir galibiyete çevirmesinde doğrudan rol oynadı.

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Ballon d'Or ödülünün resmi internet sitesi Salah'ın performansını övgüyle karşıladı ve şu yorumu yaptı: “Bu performans, verimliliğinin düştüğü bir dönemin ardından Mısırlı forvetin alışılmış seviyesine kısmen geri döndüğünü gösteriyor. Ballon d'Or'a altı kez aday gösterilen ve 2025'te dördüncü olan Salah, hücumdaki etkinliğini yeniden kazanma yolunda görünüyor.”

Site şöyle devam etti: “Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde CSKA Sofya karşısında önemli bir galibiyet almak için Mısırlı yıldızına güvendi. Türk ekibi skorda geriye düştü, ancak ikinci yarıda geri dönmeyi başardı. Bu dönüşümde en büyük pay Salah'ındı: 69. dakikada beraberlik golünü atan Salah, uzatma dakikalarında da gol pasını verdi. Böylece takımının iki golünde de imzası bulundu ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

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Site ekledi: “UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında kritik bir galibiyet için yıldızına güvendi. Maçta geriye düşen Türk ekibi, Mohamed Salah'ın dikkat çekici performansı sayesinde skoru tersine çevirecek çözümleri buldu. Mısırlı oyuncu 69. dakikada skoru eşitledi, ardından uzatma dakikalarında bir gole asist yaptı. İki golde de pay sahibi olması 2-1'lik galibiyette belirleyici oldu. Bu performans, Salah'ın Trabzonspor hücumu için ne kadar büyük önem taşıdığını teyit ediyor.”

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Ballon d'Or sitesi, Trabzonspor durağının “Liverpool'da geçirdiği ve Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdığı birçok muhteşem sezonun ardından Salah için yeni bir başlangıç” olduğunu değerlendirdi.

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Sitede şu ifadelere de yer verildi: “Salah zorlu bir dönemden geçti. Hücumdaki etkinliği ve istikrarsız performansı pek çok soru işaretine yol açtı; bu da taraftarlarının alıştığı standartlardan bir sapmaydı. Bu nedenle yeni bir kulübe transferi, kariyerinde yeni bir sayfa anlamına geldi. Firavun, Trabzonspor'a katılarak yeni bir meydan okumaya girişmeyi ve iddialı bir sportif projede yeniden kilit bir rol üstlenmeyi seçti.”

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Site, “Firavun tahtını geri alıyor” başlıklı bölümde ise şunları kaydetti: “CSKA Sofya galibiyeti, Mohamed Salah'ın güçlü dönüşünü simgeliyor. Daha belirleyici, daha etkili ve daha cesur hale gelen Mısırlı yıldız, her zaman gücünün kaynağı olan özgüvenini yeniden kazanıyor gibi görünüyor. Liverpool'da ve Mısır futbolunda tarih yazan Firavun, şimdi futbol kariyerinde Türkiye'de yeni bir sayfa açıyor. Kesin olan bir şey var: Manşetlerde yer almaya devam etmekte kararlı.”

18 maçta 17 gol katkısı: Müthiş bir iz

Türk haber sitesi 61saat'in aktardığına göre, geçtiğimiz 6 Ağustos'ta Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki Mısır Milli Takımı kaptanı, Türk kulübünün formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 12 gol atıp 5 asist yaptı.

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Salah, Süper Lig'de 12 maçta 9 gol ve 3 asist üretirken, UEFA Konferans Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı.

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