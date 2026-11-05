Fransız futbol dergisi France Football tarafından verilen ve sonunda Bayern Münih'ten Harry Kane'in kazandığı Ballon d'Or çevresinde spor bahisleri piyasasında görülen şüpheli hareketler inceleniyor.

Adı açıklanmayan bir polis kaynağının The Athletic'e doğruladığına göre, kripto para birimlerine dayalı ABD merkezli bir tahmin piyasası olan "Polymarket"te toplam on iki farklı hesaptan sıralamanın ilk beşine ilişkin doğru bahisler oynandı. Olası usulsüzlüklere ilişkin söylentiler birkaç gün önce de ortaya çıkmıştı.

Bu hesaplardan, Kane'in Kylian Mbappe (Real Madrid), Lamine Yamal, Rodri (ikisi de Barcelona) ve Lionel Messi'nin (Inter Miami) önünde yer alacağı şeklindeki sıralamanın aynısına on iki kez bahis yapıldı. Toplam 250.000 euro bahis oynanması ve sonuçta 200.000 euro net kâr elde edilmesi, bunu oldukça şüpheli bir durum hâline getiriyor. Üstelik Kane ile Mbappe arasındaki yarış son derece çekişmeli geçti.

Ballon d'Or: France Football da soruşturma yürütüyor

The Athletic'e göre France Football organizatörleri, gala öncesinde "Polymarket"teki şüpheli hareketlerden haberdar edildi. Dergi de soruşturma başlattı ve Fransız kumar otoritesini sürece dahil etti. Haberde bir sözcünün şu sözlerine yer verildi: "France Football için Ballon d'Or'un güvenilirliği mutlak öncelik taşıyor. Sonuçların önceden sızdırıldığına ve potansiyel olarak suç teşkil eden bahis faaliyetlerine ilişkin bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz. Gerçekleri ve olası sorumluları belirlemek için incelemeler sürüyor."

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Soruşturma devam ettiği için polis ya da organizatör başka bir açıklama yapmadı. Soruşturmanın sonucunun ne zaman açıklanacağı da belirsiz.

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Ballon d'Or'da sızıntı mı? Oysa kurallar değiştirilmişti

Belirli gazetecilerin doldurduğu oy pusulalarının sayım sonuçlarının önceden ortaya çıkmış olması, Pascal Ferre'nin son açıklamalarıyla çelişiyor. France Football'un uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapan Ferre, ödül töreninden kısa süre önce RMC Sport'a yaptığı açıklamada, "2024'ten beri" kazananlara bile sonucun önceden bildirilmediğini söylemişti.

"Tüm adaylara eşit davranılıyor" diyen Ferre, şöyle devam etmişti: "Messi ve Ronaldo döneminin ardından kuralları değiştirdik. Sonucu gizli tutmayı kolaylaştırmak için kazananın adının son ana kadar açıklanmamasına karar verildi." Ferre, sonucun "mümkün olduğunca az kişiyle" paylaşıldığını belirtmişti. "Bir de bazı yöntemler ve küçük numaralar var. Benim numaram, sosyal medyadaki spekülasyonları körüklemek için France Football'un yazı işlerinde sahte sıralama listeleri bırakmaktı. Bu da beni hep gülümsetirdi. Şu anda kazananın adını bilen muhtemelen beşten fazla kişi yok" demişti.

Geçmişte ödül törenlerinden önce kazananın kim olacağı defalarca sızmıştı. Nitekim Real Madrid, 2024'te, kural değişikliğinden kısa süre önce, favori Vinicius Junior'ın Ballon d'Or'u kazanmayacağı kendisine bildirildikten sonra galayı boykot etmişti.