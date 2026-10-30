İngiliz Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmasına rağmen, oylamanın ayrıntıları tartışmalı tercihleri ve çok sayıda sürprizi gözler önüne serdi. Uluslararası gazetecilerin oyları, dünyanın önde gelen yıldızlarının değerlendirilmesinde belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koyarken, bazı önemli isimlerin en iyi 10 oyuncu listelerinden dışlanmasına kadar vardı.

"France Football" dergisi, oylamaya katılan 100 gazetecinin oylarının ayrıntılarını açıkladı. Buna göre Kane 1055 puan aldı ve ikinci sırada yer alan 1027 puanlı Fransız Kylian Mbappé'nin sadece 28 puan önünde kaldı. İspanyol Lamine Yamal 881 puanla üçüncü, yurttaşı Rodri ise dördüncü sırada yer aldı.

En şaşırtıcı tercihler arasında, Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'yı birinci sıraya koyan, Rodri ve Willian Pacho'nun önüne geçiren Yunan gazetecinin oyu yer aldı. Bu gazetecinin listesinde Kane yalnızca yedinci sırada kaldı; Mbappé, Yamal ve Ousmane Dembélé ise en iyi 10 oyuncu listesinde yer almadı.

Ukraynalı gazeteci ise ödüle layık gördüğü isim olarak İspanyol Fabián Ruiz'i seçti; onu Pau Cubarsí ve Kvaratskhelia'nın önüne koydu ve listesine Mbappé'yi dahil etmedi. Bu listede Yamal yedinci, Kane ise dokuzuncu sırada yer aldı.

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Curaçao'nun oyu da bir başka sürprize sahne oldu; ülkeyi temsil eden tek gazeteci, tercihlerinin başına Michael Olise'yi koyan isim oldu.

Kane ve Yamal'ı hesaplarından çıkaran ülkeler

Kane, Fildişi Sahili ve Meksika gazetecilerinin en iyi 10 oyuncu listelerinde yer almadı. Yamal ise başta Kamerun, Hırvatistan ve Belarus olmak üzere birçok ülkenin listesinde tamamen yer bulamadı.

İngiliz forvet, Kamerun ve Çek Cumhuriyeti oylamalarında onuncu sıraya geriledi. Hırvat gazeteci Zdravko Reić ise birinci sıraya Rodri'yi, ardından Norveçli Erling Haaland'ı, sonra da Arjantinli Lionel Messi'yi koydu; Kane'i altıncı sıraya yerleştirirken Yamal'ı en iyi 10 oyuncu listesinden çıkardı.

Hırvat gazeteci sıralaması için özür diledi

Hırvat gazeteci daha sonra Kane'in sıralamasında bir hata yaptığını kabul etti, ancak genç Barcelona oyuncusunu ödüllendirmeme kararında ısrar etti; onu Dünya Kupası boyunca yeterince belirleyici olmamakla değerlendirdi.

Oylar aynı zamanda bazı gazetecilerin tercihlerinde ulusal ve bölgesel eğilimlerin etkisini de gözler önüne serdi; Kvaratskhelia'yı birinci sıraya koyan tek iki ülke Yunanistan ve Gürcistan oldu.

Kolombiya'da ise gazeteci Pachi Andrade, yurttaşı Luis Díaz'a, Willian Pacho ve Julián Quiñones'e büyük bir ilgi göstermesiyle geniş tepkilere yol açtı; oysa oyundaki ilk üç sırada Kane, Rodri ve Mbappé yer alıyordu.

Diğer tercihlerde ise Vietnam, Dünya Kupası'ndaki rolünü takdir ederek Rodri'yi öne çıkardı. Ekvador ise Fransız oyunculara özel bir ilgi gösterdi ve Mbappé, Olise ile Dembélé'yi en iyi dört oyuncusu arasına yerleştirdi.

Bu tercihlerdeki farklılıklara rağmen Kane, ödülü Mbappé'nin 28 puan önünde geçerek kazandı; bu yakın sonuç, Ballon d'Or'u kazanmaya en çok hangi oyuncunun layık olduğu konusunda oy verenlerin görüş ayrılıklarını yansıttı.