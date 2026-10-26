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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Çeviri:

Ballon d'Or 2026: Paris Saint-Germain en iyi kulüp ödülünü koruyor

Paris Saint-Germain
O. Dembele
Fransa

Paris Saint-Germain, France Football dergisi tarafından sunulan ve bu Pazartesi akşamı Londra Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen 2026 Ballon d'Or ödül töreninde dünyanın en iyi erkek kulübü ödülüne layık görüldü.

Adaylar listesinin son halinde Arsenal, Bayern Münih, Bodo/Glimt ve Flamengo kulüpleriyle birlikte, Şampiyonlar Ligi'ni üst üste ikinci kez kazanması sayesinde ödülü kucaklayan Paris Saint-Germain yer alıyordu.

Geçen yıl Ballon d'Or ödülünü kazanan Ousmane Dembélé, Fransız kulübünün Avrupa ve dünya sahnesinde ulaştığı konumun yeni bir teyidi olarak, Parisli ekip adına en iyi kulüp ödülünü teslim aldı.

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