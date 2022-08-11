Ballon d'Or 2022: Adaylar, tarih ve favoriler

Ballon d'Or 2022 ödülleri hakkında bilmeniz gereken her şey

66. Ballon d'Or ödülü bu sene formatta yapılan bir değişiklik sebebiyle geçtiğimiz yıllardan daha erken gerçekleşecek.

France Football tarafından sunulan, aday gösterilen ve uluslararası gazeteciler tarafından oynanan ünlü Ballon d'Or ödülü, bu sene 2022 sezonu başlangıcından itibaren oyuncuların performanslarına verilecek. Adaylar, yarın 12 Ağustos 2022 günü açıklanacak.

Ödül geçtiğimiz senelerde bir yıl boyunca sergilenen performans için veriliyordu.

Geçtiğimiz sene Ballon d'Or 7 ödülü bulunan Lionel Messi tarafından alınmıştı. Ballon d'Or listesinin ikinci numarasında ise en son 2017 senesinde ödülü sahiplenmiş olan Cristiano Ronaldo yer alıyor.

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Geçen yılın Kadınlar Ballon d'Or'unu ise Alexis Putellas kazanmıştı.

Ne zaman yapılacak?

Ballon d'Or 2022 ödül töreni 17 Ekim 2022'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek. Törende ayrıca 21 yaş altında en iyi performans gösteren oyuncu için Kopa Trophy ve en iyi kaleci için Yashin Trophy ödülü yer alacak.

Geçtiğimiz yıl Kopa ödülünü Pedri kazanırken, Yashin ödülünü Gianluigi Donnarumma kazanmıştı.

Favoriler

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema bu sene Ballon d'Or ödülünü kazanmak için açık ara en favori isimlerden biri. Benzema, Real Madrid'in hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmasının kilit isimlerinden biriydi.

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Sadio Mane, bu sene 1995'te George Weah'ın kazanmasından bu yana Ballon d'Or kazanan ilk Afrika kökenli oyuncu olabilir. Favoriler listesinde Benzama'nın ardından hemen ikinci sırada yer alıyor.

Mohamed Salah, Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski ve PSG yıldızı Kylian Mbappe, Ballon d'Or sahnesinde bu sene parlama şansına sahip olan diğer favori isimler.