Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi

Kırmızı-beyazlı ekibin TFF 1. Lig'de Samsunspor ve İstanbulspor ile oynayacağı maçlar, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Aydeniz Et Kulübü'nün TFF 1. Lig'in 12 ve 13. haftalarında oynayacağı iki maç takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF, Aydeniz Et Balıkesirspor'un 5 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor (E), 8 Aralık Salı günü de İstanbulspor (D) ile oynayacağı karşılaşmaları ileri bir tarihe erteledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.