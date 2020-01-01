Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi
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Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü'nün TFF 1. Lig'in 12 ve 13. haftalarında oynayacağı iki maç takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
TFF, Aydeniz Et Balıkesirspor'un 5 Aralık Cumartesi günü Yılport Samsunspor (E), 8 Aralık Salı günü de İstanbulspor (D) ile oynayacağı karşılaşmaları ileri bir tarihe erteledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.