Gareth Bale, Jose Mourinho'yu sırtından vurdu: Tottenham gibi oynuyoruz

Gareth Bale, Tottenham'ın değişen oyun tarzından bahsederken, Mourinho döneminde üstü kapalı göndermede bulundu.

Tottenham geçtiğimiz günlerde gelen kötü sonuçların ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırmış ve takımı geçici olarak genç antrenör Ryan Mason'a emanet etmişti.

Takımın yıldız isimlerden Gareth Bale, takımın yeni antrenör ile gelişiminden bahsederken Mourinho'ya da göndermede bulundu.

Gareth Bale neler söyledi?

Sky Sports'a konuşan Gallerli yıldız, artık daha fazla hücuma yönelik oynadıkları için oyundan daha fazla zevk aldığını ifade etti.

"Artık Tottenham gibi oynuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi daha fazla oynamaya ihtiyacım vardı. Şimdi bunu yapıyorum.

"Mutluyum ve normalde mutlu olduğumda normalde iyi oynarım. İlk düdükten itibaren harika bir performanstı. Hat-trick yapmak her zaman güzeldir.

"Kazanmak her zaman, herkesi mutlu eder. Soyunma odasında kazanan bir zihniyet ortaya çıkar.

Gareth Bale bu sezon ne yaptı?

Premier Lig'de 16 kez şans bulan 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda dokuz gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Toplamda 30 maçta Londra ekibinin formasını giyen Bale, 14 gol ve üç asistlik bir performans sergiledi.