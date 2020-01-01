Real Madrid

Bale maç sırasında uyudu, oyuna alınmayınca güldü!

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Gareth Bale
Captura Gol
Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Alaves maçında kenarda maskeyi gözlerinin üstüne çekip uyuklarken kameralara yakalandı.

Real Madrid'de Gareth Bale krizi devam ediyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın planları arasında yer almayan ve uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Galli oyuncu, Alaves maçında yedek beklerken maçın sonuna doğru şekerleme yaptı.

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Salgın sebebiyle kenarda oturan oyuncular maske takarken Bale maskeyi gözlerinin üzerine doğru çekti ve uyukladı.

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    Zidane'nın beşinci oyuncu değişikliği hakkını Brahim Diaz'dan yana kullanmasının ardından yeniden kameralara yakalanan Bale, bu karara kahkahalarla tepki gösterdi.

    Bale bu sezon 16 lig maçına çıktı ve 12'sinde ilk 11'de başladı. 30 yaşındaki oyuncu son dönemde sık sık sakatlıklar da yaşadı.

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