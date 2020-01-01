Bale maç sırasında uyudu, oyuna alınmayınca güldü!

Real Madrid'in Galli oyuncusu Gareth Bale, Alaves maçında kenarda maskeyi gözlerinin üstüne çekip uyuklarken kameralara yakalandı.

'de Gareth Bale krizi devam ediyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane'nın planları arasında yer almayan ve uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Galli oyuncu, maçında yedek beklerken maçın sonuna doğru şekerleme yaptı.

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📺 #DirectoGol



✍️ Define con una palabra a @GarethBale11



😅 El galés nunca deja de sorprendernos... pic.twitter.com/lU6wcqIrAX — GOL (#VolverEsGanar 🔛⚽️) (@Gol) July 10, 2020

Salgın sebebiyle kenarda oturan oyuncular maske takarken Bale maskeyi gözlerinin üzerine doğru çekti ve uyukladı.

Daha fazla takım

Zidane'nın beşinci oyuncu değişikliği hakkını Brahim Diaz'dan yana kullanmasının ardından yeniden kameralara yakalanan Bale, bu karara kahkahalarla tepki gösterdi.

Bale bu sezon 16 lig maçına çıktı ve 12'sinde ilk 11'de başladı. 30 yaşındaki oyuncu son dönemde sık sık sakatlıklar da yaşadı.