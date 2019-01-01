Bale: Galler, Real Madrid'den daha heyecan verici

Galler Milli Takımı kaptanı Gareth Bale, Azerbaycan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

EURO 2020 E Grubu yedinci maçında Azerbaycan deplasmanına konuk olacak olan 'in 30 yaşındaki kaptanı Gareth Bale açıklamalar yaptı.

Azerbaycan ve Macaristan maçlarına odaklandığını söyleyen Bale, 'deki performanslarının eleştirilmesi üzerine şunları söyledi:

"Galler için oynamak, benim için Real Madrid için oynamaktan daha heyecan verici. Galler'de kendi dilimi konuşuyorum ve kendimi daha rahat hissediyorum."

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"Ancak bu, sahada yaptığım şeyleri değiştirmiyor. Nerede olursam olayım, her zaman yüzde yüzümü veriyorum. Hep bunu yapmaya çalıştım."

Geçtiğimiz ay geçirdiği sakatlık üzerine konuşan Bale, "Tedavimi tamamladım. Önümüzde çok önemli 2 maç var ancak 90 dakika oynayıp oynayamayacağımdan emin değlim. Ama oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Eğer bu hafta Real Madrid'de maçım olsaydı yine antrenmanlarımı yapar ve kendimi hazırlardım. Hoş görünmediğinin farkındayım ama Galler maçının bu hafta olması sadece bir tesadüf. Bence basında çıkan haberler çok komik. Özellikle arkadaşlarımın bana gönderdikleri... Birinde sakat olmama rağmen golf oynadığım yazıyordu; ki ben hayatım boyunca golf oynamadım!"