Bale'in aklı Real Madrid'de kaldı

Real Madrid'de gözden düşünce Tottenham'a kiralık gönderilen Gareth Bale'in aklı İspanyol ekibinde.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve tartışmalı davranışları nedeniyle Real Madrid'de gözden çıkarılan Gareth Bale, İspanyol ekibinde şansını bir keze daha denemeyi hedefliyor.

AS'ta yer alan habere göre kiralık gönderildiği 'da form tutmaya çalışan Galli yıldız, Zinedine Zidane'ın kovulması veya istifa etmesi durumunda sezon sonunda Madrid'e dönmeyi tasarlıyor. İspanyol ekibinin başkanı Florentino Perez'in de Bale'e duyduğu hayranlık nedeniyle geri dönmesine sıcak baktığı biliniyor.

Öte yandan Bale'in 30 milyon avroya yaklaşan yıllık ücreti için ayrı bir sorun teşkil ediyor. Başkan Perez'in Bale'in geri dönüşü halinde maaşında indirime gitmesini isteyeceği tahmin ediliyor.