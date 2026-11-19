Barcelona, Alejandro Balde'yi satma gibi bir planı olmadığını açıkladı ve Manchester United ile adı geçen sol bekin gelecekte de Katalan kulübü için "önemli bir oyuncu" olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Reklam

Balde, Barcelona'ya henüz sekiz yaşındayken katıldı ve 2021'de A takıma yükselmesinden bu yana tüm kulvarlarda 173 maçta forma giydi.

Bu süreçte 23 yaşındaki oyuncu, Katalan devinin üçü La Liga olmak üzere yedi kupa kazanmasına katkı sağladı. Bu şampiyonlukların sonuncusu geçen sezon Hansi Flick yönetiminde geldi.

Ancak Balde, son aylarda Camp Nou'da giderek daha fazla geri planda kalan bir isim haline geldi . Oyuncu, bu sezonki beş maçının tamamında oyuna yedek kulübesinden girdi.

Balde şu anda Barcelona'daki hiyerarşide hem João Cancelo'nun hem de Xavi Espart'ın gerisinde bulunuyor ve İspanyol milli oyuncunun kariyeri bir yol ayrımında gibi görünüyor.

Reklam Reklam

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun haberini aktaran İngiliz gazetesi "Metro"ya göre bu durum Balde'yi seçeneklerini düşünmeye zorladı ve sol bek, önümüzdeki ocak ayında Mauricio Pochettino yönetimindeki Manchester United'a katılmaya istekli görünüyor.

Related Topics

Başka haberlere göre ise "Balde, durumuyla ilgili her şeyi basın toplantılarından duydu" ve savunma oyuncusu Premier Lig'i olası bir çıkış yolu olarak görüyor.

Balde'nin bu kış satılma ihtimali sorulan Barcelona'nın futbol koordinatörü Bojan Krkić, "Balde harika bir çocuk" yanıtını verdi.

Reklam

Krkić şöyle devam etti: "Belli ki rahatsız edici bir durumda. Oyuncu oynamak istiyor. O bizden biri ve hâlâ önemli bir oyuncu. Şu an oynamadığı doğru ama teknik direktörün ihtiyacı olursa hazır."

Barcelona'nın sportif direktörü Deco da Balde için bir transferin mümkün olup olmadığı sorulduğunda aynı netlikteydi ve kesin bir dille "Hayır" yanıtını verdi.

Reklam

Deco sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncunun da bir bakış açısı var ama bize mutsuz olduğuna dair hiçbir şey söylemedi. Durum bu değil."