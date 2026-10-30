Sezonun ilk haftalarında onu Paris Saint-Germain'in en parlak yıldızlarından biri hâline getiren olağanüstü bir başlangıcın ardından, İspanyol Ferran Torres'in parıltısı yavaş yavaş sönmeye başladı. Gol atma atılımını sürdüremeyen oyuncu, seviyesini yeniden yakalamak ve Fransız başkentine geldiği günden bu yana sahip olduğu konumu hak ettiğini kanıtlamak için gerçek bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Ferran Torres ile Paris Saint-Germain arasındaki balayının sona erdiği görüşünde. Son maçlar, dikkatleri üzerine çeken bir transferden gol içgüdüsünü yeniden bulmaya çalışan bir oyuncuya dönüşen İspanyol forvetin seviyesinde net bir düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yaz Torres için olağanüstüydü. İspanya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanıp Arjantin'e karşı uzatmaların ardından oynanan final maçında galibiyet golünü atmasının (1-0) ardından, 48,5 milyon euro değerindeki bir transferle Paris Saint-Germain'e geçti.

İspanyol forvet, yeteneklerini kanıtlamak için uzun zamana ihtiyaç duymadı. Paris formasıyla güçlü bir başlangıç yaptı; Rennes karşısındaki ilk çıkışında, 2-2 biten maçta iki gol atarak takımını yenilgiden kurtarmaya katkı sağladı.

Torres, seçkin atılımını sürdürdü. Milli araya girmeden önce Brest ve Marsilya ağlarını havalandırdı, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında Slovan Bratislava karşılaşmasında üç gol attı ve yeni deneyiminde sunacak çok şeyi olduğunu doğruladı.

İspanyol forvete duyulan hayranlık yalnızca Paris Saint-Germain taraftarlarıyla sınırlı kalmadı, soyunma odasındaki takım arkadaşlarına da uzandı. Ousmane Dembélé onun yeteneklerini överek şunları söyledi: "Barcelona'da onunla biraz oynama şansına sahip olacak kadar şanslıydım. O gerçek bir golcü, aynı zamanda kanatta da oynamayı iyi bilen net bir forvet. Onunla oynamak son derece keyifli, mükemmel hareketleri var ve sahada onu bulmak çok kolay. Çok konuşuyoruz, yanında oynamak son derece akıcı."

Vitinha da onun atılımını överek şöyle dedi: "Umarım bu şekilde devam eder, dikkat çekici biçimde parlıyor! Hepimiz aynı etkililik seviyesine ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Onun bizimle olmasından son derece mutluyuz."

Ancak Torres'i Paris Saint-Germain ile yolculuğunun başında çevreleyen pembe tablo solmaya başladı; İspanyol forvet, seviyesini koruma kabiliyetine dair soru işaretleri doğuran bir düşüş dönemine girdi.

Torres parıltısını yitiriyor ve çıkış arıyor

Son milli ara Torres için ideal değildi. İngiltere karşısında hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi, ardından sol ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle tedavi görmek için Paris'e dönmek zorunda kaldı.

Dönüşünden bu yana İspanyol forvet eski seviyelerine kavuşamadı; Paris Saint-Germain'in oynadığı son beş maçta ağları havalandıramadı, ayrıca Manchester City ve Barcelona karşısındaki iki önemli karşılaşmada ilk on bir yerini kaybederek iki maça da yedek kulübesinden başladı.

Barcelona karşılaşmasında Torres, Ousmane Dembélé'nin sakatlanmasının ardından kendini kanıtlama fırsatı yakaladı ve 70 dakika süre aldı, ancak beklenen katkıyı sağlayamadı; böylece Fransız "Foot Mercato" sitesinin maç değerlendirmelerinde 10 üzerinden 4 puan aldı.

Geçtiğimiz pazartesi Olympique Lyon karşısında da durum pek farklı değildi; oyuncu istikrarsız bir görüntü çizdi ve kale önünde gereken etkililiği yakalayamadı, 10 üzerinden 5 puan aldı. Ardından teknik ekip onu, maçın gidişatını değiştirmeyi başaran ve öne geçiş golünü kaydeden Senny Mayulu ile değiştirmeye karar verdi.

Torres'in Lyon kalecisi Dominik Greif karşısında yaptığı dört kaçırma, hücum keskinliğindeki düşüşün ek bir göstergesiydi; sezon başında dikkatleri üzerine çeken versiyonundan uzak bir görüntü sergiledi.

Bu düşüş şimdiye kadar Paris Saint-Germain içinde büyük bir endişe kaynağı oluşturmasa da, İspanyol forvetin gol orucunun sürmesi onu giderek artan bir baskı altına sokabilir; özellikle takım içindeki hücum mevkileri için kıyasıya bir rekabet söz konusuyken.

Cuma günü oynanacak Le Havre karşılaşması, Torres için gol orucunu bozmak ve özgüvenini yeniden kazanmak adına ideal bir fırsat gibi görünüyor; özellikle rakibin Fransa Ligi puan tablosunda son sırada yer aldığı düşünülürse.

Ve soru şu: İspanyol forvet bu fırsatı değerlendirip düşüş dönemini sona erdirecek ve parıltısını yeniden kazanacak mı, yoksa Paris Saint-Germain ile sunduğu o olağanüstü başlangıç yalnızca bir hatıra olarak mı kalacak?