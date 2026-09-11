Hollanda’daki futbol maçları, taraftarların sahaya ya da diğer tribünlere havai fişek atması veya fırlatması halinde bundan böyle doğrudan ve kesin olarak tatil edilecek. Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, başta Hollanda Futbol Federasyonu ve polis olmak üzere ilgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından, lig yönetiminin bu önlemi protokole dahil ettiğini açıkladı.

Böylece havai fişek olaylarına ilişkin kurallar önemli ölçüde sıkılaştırılmış oldu. Daha önce maçlar geçici olarak durdurulup daha sonra yeniden başlatılabiliyorken, bu tür durumlarda artık böyle bir uygulama söz konusu olmayacak.

Adalet Bakanı David van Weel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, “Artık durdurulmayacak, artık bekleyip bakılmayacak, hayır: tatil edilecek. Herkes evine gidecek” dedi. VVD’li bakan, taraftarlar açısından statlardaki kötü davranışların ne gibi sonuçlar doğurduğunun çok daha açık ve öngörülebilir olmasını istiyor.

Van Weel’e göre ayrıca kuralların uygulanması konusunda tartışma çıkmasının da önüne geçilmeli. “Böylece insanlar şunu bilecek: gözdağı ya da tehdit sizi burada kurtarmayacak. Bu, olduğu gibi budur.”

Yeni önlemin, ayrıca bireysel belediye başkanlarının ya da kulüp yöneticilerinin, böyle bir olayın ardından bir maçın yeniden başlatılması kararına artık etki edememesini de sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla sahaya ya da diğer tribünlere havai fişek atılması veya fırlatılması halinde doğrudan kesin tatil kararı verilecek.

Bu arada Hollanda Futbol Federasyonu, “statlarda havai fişeğe karşı ek önlemler” üzerinde çalışıyor. Federasyon şimdilik bu önlemlerin tam olarak neleri kapsayacağını açıklamazken, ilgili kurumlar da maçlar çevresindeki kötü davranışlara karşı hangi “teknolojik imkanların” kullanılabileceğini araştırıyor.

Geçen ay SC Cambuur ile Feyenoord arasındaki maçta da büyük huzursuzluk yaşanmıştı. Feyenoord holiganlarının çok sayıda havai fişek yakmasının ardından karşılaşma kesintiye uğramış, bu olayda Cambuur’un yedi taraftarı yaralanmıştı ancak maç sonunda kesin olarak tatil edilmemişti.

Geçen hafta sonunda ise FC Utrecht ile Go Ahead Eagles maçında işler gerçekten ters gitti. Ev sahibi takım taraftarlarının önce sahaya havai fişek atmasının, ardından oyun yeniden başladıktan sonra bu kez bardaklar olmak üzere yeniden cisimlerin oyun alanına gelmesinin ardından karşılaşma kesin olarak tatil edildi.