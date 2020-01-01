Baiano, Sörloth'tan özür diledi!

Gençlerbirliği forması giyen Fabricio Baiano'dan, Trabzonspor karşılaşmasında Alexander Sörloth'un oyundan atılmasına ilişkin özür açıklaması geldi.

Süper Lig'in 21. haftasında , 'nin konuğu oldu. Mücadelede bordo-mavili ekibin ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 sona erdi.

Maçın son dakikalarında Alexander Sörloth, rakibi Fabricio Baiano'ya yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

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Bu olay üzerine Gençlerbirliği forması giyen Baiano, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi.

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Baiano yaptığı paylaşımda, "Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasını onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim" ifadelerini kullandı.