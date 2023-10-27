Son dönemde bahis skandalıyla gündemden düşmeyen Tonali, kulübünden alacağı haberle sarsılabilir.

NE OLDU? Tonali'nin bahis skandalının ardından iş birliği yapmasıyla cezası 10 aya indirildi, ancak yine de önemli bir süre sahalardan uzak kalacak ve kulübünün yasak sırasında maaşını düşürme seçeneğini değerlendirmesiyle İtalyan oyuncu bir şok daha yaşayabilir.

The Telegraph'a göre, cezasının ayrıntıları biraz belirsiz kalsa da, kulüp şu anda avukatlarla bu süre zarfında Tonali'nin maaşının düşürülmesi olasılığı hakkında görüşmelerde bulunuyor.

Ve İtalya'daki bazı kişiler onun 'maaşının askıya alınacağını' düşünüyor ve bu da 11 milyon Sterlin değerindeki maaşını kaybedebileceği anlamına geliyor.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Sezonun geri kalanında oynama şansını sona erdiren ve aynı zamanda İtalya'nın hak kazanması durumunda Euro 2024'te olamayacak Tonali, İtalya'da AC Milan'da oynadığı sırada işlediği kumar cezasını çekecek.

Geleceğinin tehlikede olduğu hafta sonu St. James Park'ta sıcak bir karşılamayla karşılandı ancak Newcastle taraftarları, İtalyan yıldızını yeniden sahada görebilmek için artık uzun bir süre beklemek zorunda kalacak.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

NEWCASTLE İÇİN SIRADA NE VAR? Tonali'nin sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalmasıyla Newcastle, Premier Lig ve Avrupa hedefleri için Ocak ayındaki transfer döneminde yedek bir orta saha oyuncusu getirmeyi hedefleyeceği düşünülüyor.

Potansiyel hedeflerden biri, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle'a karşı gol atan Borussia Dortmundlu Felix Nmecha olabilir.