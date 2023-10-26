Bahis oynadığını itiraf eden 66 milyon Dolar'lık yıldıza duygusal karşılama

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın yıldızı Sandro Tonali, bahis skandalının ardından seyircisinin karşısına çıktı.

NE OLDU? Newcastle United, 23 yaşındaki oyuncunun bu ayın başında yasa dışı bahis faaliyeti iddiasıyla ilgili olarak İtalyan Savcılığı ve İtalyan Futbol Federasyonu tarafından soruşturulduğunu doğruladı.

Eski takımı AC Milan'a bahis oynadığını itiraf etti ve bunun sonucunda 10 aylık bir men cezasıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Potansiyel bir ceza öncesinde Tonali, Çarşamba günü Dortmund'a 1-0 yenildikleri maçın 65. dakikasında oyuna dahil oldu. Yedek kulübesinden çıktığı ilk andan itibaren St James' Park'taki taraftarlar, yüzünden oldukça üzgün olduğu net bir şekilde görülen yıldızlarına duygusal bir karşılamada bulundular.

Tonali ise kendisine gösterilen bu sıcak karşılamaya, yüzünde buruk bir tebessümle alkış çalarak karşılık verdi.

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BÜYÜK RESİM: İtalyan milli oyuncu, Temmuz ayında 55 milyon £'luk (66,6 milyon $) bir anlaşmayla Kuzey Doğu takımına katıldı ve şu ana kadar Newcastle'da iyi bir izlenim bıraktı.

Ancak yaklaşan cezası, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek ve Premier Lig'de iyi bir performans ortaya koymak isteyen Eddie Howe'un öğrencileri için büyük bir darbe olacak.

Eğer ceza alırsa, Newcastle muhtemelen Ocak ayındaki transfer döneminde başka bir orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalamak zorunda kalacak.

Öte yandan Juventuslu Nicolo Fagioli, devam eden bahis skandalına karıştığı için futboldan 7 ay men cezası aldı.

SIRADA NE VAR? Tonali'nin akıbetini çok yakın zamanda ortaya çıkacak ve Newcastle, bir sonraki maçını Cumartesi günü Wolves'a karşı oynayacak.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında ise 7 Kasım'da Almanya'da Dortmund ile karşılaşacaklar.