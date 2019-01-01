Galatasaray

Bafetimbi Gomis'ten dönüş mesajı

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Fransız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir gün Galatasaray'a döneceğim" dedi

Galatasaray'da gol krallığı yaşamış Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanmıştı.

Turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' seçilen ve en çok gol atan oyuncu olan Fransız santrfor, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı:

Bafetimbi Gomis Instagram Story Galatasaray 11262019

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Sarı kırmızılı bir taraftarın kendisine Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı göndermesi üzerine hikayesinde bu paylaşıma yanıt veren Gomis, şu ifadeleri kullandı:

"Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün Galatasaray'a geri döneceğim"

34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla görev aldığı 42 resmi maçta 32 gol ve 6 asist kaydetti. 

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