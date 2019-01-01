Bafetimbi Gomis'ten dönüş mesajı
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AA
Galatasaray'da gol krallığı yaşamış Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanmıştı.
Turnuvanın 'En Değerli Oyuncusu' seçilen ve en çok gol atan oyuncu olan Fransız santrfor, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı:
Sarı kırmızılı bir taraftarın kendisine Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı göndermesi üzerine hikayesinde bu paylaşıma yanıt veren Gomis, şu ifadeleri kullandı:
"Babamla birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün Galatasaray'a geri döneceğim"
34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla görev aldığı 42 resmi maçta 32 gol ve 6 asist kaydetti.