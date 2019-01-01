Bafetimbi Gomis: "Umarım Galatasaray'a dönerim"

Kariyerini Al Hilal'de sürdüren Bafetimbi Gomis, bir gün Galatasaray'a dönmek isteyebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yaz Galatasaray ile yollarını ayırarak Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

L'Equipe'e verdiği röportajda Sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlatan golcü oyuncu, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan sorunun nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Kulübü, İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor." dedi.

"Umarım Galatasaray'a dönerim"

Bir gün Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Gomis, "Galatasaray'da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerek bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım." diye konuştu. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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Suudi Arabistan'a transfer olma sebebinin emeklilik öncesi para kazanmak olmadığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Bana büyük paralarla yatırım yaptılar ve onlara bunun karşılığını vermek istiyorum. Eşim, iki çocuğum ve kişisel antrenörlerimle birlikte buraya geldim. Evde aşçım var, diyetimi kontrol ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum."

6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Gomis, şu ana kadar çıktığı 17 maçta 12 gole imza attı.