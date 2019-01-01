Bafetimbi Gomis: Galatasaray için her şey daha iyi olacak

Eski takımı Galatasaray'da gol krallığı yaşayan ve taraftarın gönlünde yer tutan Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı takım ve taraftarlar hakkında konuştu

'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda sarı kırmızı taraftarların kendisine verdiği destekten övgüyle söz etti.

Gomis, RMC Sport'a verdiği demeçte, kariyeri boyunca maruz kaldığı ırkçı saldırılar hakkında, "Futbol, toplumumuzun bir yansımasıdır ki burada ırkçılığın yeri yoktur. Biz beyaz, siyahi ya da Arap olabiliriz. Onlara en iyi cevap sahada oyunumu ortaya koymak, golümü atmak ve onların gözünün içine bakarak siyahi olduğumu ve bundan gurur duyduğumu, her şeyden önce bir insan olduğumu göstermektir. Galatasaray'da ise tüm taraftarların beni desteklediğini hissettim. Arkamda bir sürü insan vardı. Taraftarlar benim maskemi takarak bana olan sevgisini ve desteğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da geçirdiği dönemin kendisi açısından büyük bir tecrübe olduğunu söyleyen Senegalli yıldız, "Galatasaray ve Fatih Terim ile hala çok iyi ilişkilerimiz var. Galatasaray, Fransız kültürü de olan da bir takım, bu yüzden bizim adımıza uyum sorunu olmuyor. Galatasaray - derbisi Saint Etienne - derbisinden çok daha büyük bir maç, farklı bir seviye" dedi.

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Gomis açıklamasının devamında ise şöyle konuştu:

"Galatasaray, 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. Orada yaşadıklarımı her futbolcunun bir gün gidip yaşamasını isterim. Falcao ile transferden önce bir görüşmemiz oldu. Galatasaray sezona biraz tutuk başladı fakat her şey daha iyi olacak."

Fransız golcü, formasını giydiği ekibi Al Hilal'de bu sezon çıktığı 6 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi.