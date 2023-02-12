Bafetimbi Gomis'den depremzede Ege'ye mesaj: "Babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu"

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, enkaz altından çıkarılan Ege'ye, "Bugün görüşeceğiz inşallah" diyerek mesaj gönderdi.

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Enkaz altından kurtarılan Ege'nin Gomis formasıyla görseli paylaşılmıştı

Gomis'ten Ege'ye mesaj geldi

NE OLDU? Enkaz altından kurtarılan Ege'nin hastanede çekilmiş ve Bafetimbi Gomis'in formasının üzerinde olduğu bir görsel paylaşılmıştı. Fransız golcü, Ege'nin bu fotoğrafına kayıtsız kalmadı ve ona bir mesaj gönderdi.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medya hesabından Ege'ye seslenen Bafetimbi Gomis şunları söyledi: "Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege'ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Bugün görüşeceğiz inşallah. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır"