BAE'de 10, Katar'da 5 değişiklik: BAE-Katar maçının resmi 11'i, Körfez Kupası 27'de

Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörü Zlatko Dalic ile Katar teknik direktörü Julen Lopetegui, Suudi Arabistan'da düzenlenen 27. Körfez Kupası İkinci Grup üçüncü hafta karşılaşmasında bu gece kozlarını paylaşacak iki takımın resmi ilk 11'lerini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri, averajla ikinci sıradaki Katar'ın önünde 6 puanla grubun lideri konumunda bulunuyor ve iki takım da yarı finale çıkmayı garantiledi. Son iki haftada yenilen Yemen ve Bahreyn ise elendi.

Birleşik Arap Emirlikleri teknik direktörü, Bahreyn karşısında oynanan bir önceki maça kıyasla ilk 11'de tam 10 değişiklik yaptı; yalnızca bir oyuncu, Richard O'Connor, yerini korudu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Hamad Al Mukbali, O'Connor, Sasa Ivkovic, Khalid Al Dhanhani, Khalifa Al Hammadi, Abdullah Hamad, Fabio De Lima, Ali Saleh, Harib Abdallah, Luan Pereira ve Sultan Adil.

Diğer tarafta ise Katar teknik direktörü Julen Lopetegui 5 değişikliğe gitti ve yalnızca 6 oyuncu ilk 11'deki yerlerini korudu: kaleci Mahmoud Abu Nada, Tarek Salman, Pedro Miguel, Mohammed Manaa, Almoez Ali ve Edmilson Junior.

Katar'ın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Mahmoud Abu Nada, Pedro Miguel, Tarek Salman, Edmilson Junior, Ayoub Al Alaoui, Homam Al Amin, Jassem Gaber, Ahmed Al Ganehi, Mohammed Manaa, Ahmed Fathi ve Almoez Ali.