Trabzonspor

Badou Ndiaye, Trabzonspor formasını giydi

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Bordo Mavililer, Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor'un transfer gündemindeki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sosyal medya hesabından bordo-mavi formalı fotoğrafını paylaştı.

Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor forması giydiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni yıl sürprizi" ifadesini kullandı. 

Türkiye kariyerinde Osmanlıspor ve Galatasaray’da forma giyen orta saha oyuncusu, daha sonra İngiliz takımı Stoke City’ye transfer olmuştu.

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Anadolu Ajansı, Ndiaye'nin 6 aylığına bedelsiz olarak İngiliz kulübünden kiralandığı ve 4 Ocak'ta Bordo Mavililer'in Antalya'da başlayacak kampına katılacağını bildirdi.

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