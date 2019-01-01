Babel: Performansımla insanları kesinlikle şaşırttım

Geçtiğimiz sezonu değerlendiren Ryan Babel, kusursuz bir sezon geçirdiğini belirterek performansıyla insanları yanılttığını anlattı.

'ın yeni transfer Ryan Babel, geçtiğimiz hafta gittiği Amerika'da kişisel antrenörü ve çalışmaları ile ilgili çektiği videoyu yayınladı.

Hollandalı yıldız videoda geçtiğimiz sezonki perofrmansını da değerlendirdi;

"Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Gelmiş geçmiş en iyi sezonun değildi ama çok yakındı. Performansımla insanları kesinlikle şaşırttım."

"Onlara yanıldıklarını kanıtladım"

Babel 'a transferinden sonra hakkında yapılan yorumları da eleştirirken geçirdiği sezonu kusursuz olarak nitelendirdi:

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"Büyük olaylardan birisi benim İngiltere'ye dönmemdi. Benim yaşımda bu nadir olan bir şey. İnsanlar dönüşümün büyük bir risk ve hata olduğunu düşündü. Onlara yanıldıklarını kanıtladım. Bu sezonu neredeyse kusursuz yapan şeylerin başında bu vardı."

Bireysel antrenmanından da tüyolar veren Babel'in videosunu youtube kanalından izleyebilirsiniz.