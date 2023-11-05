Babasını kaçıran örgütten, yıldız futbolcuya haber!

Liverpool'un yıldızı Diaz'ın kaçırılan babasından iyi haber var...

Luis Manuel Diaz ve saatler sonra serbest bırakılan eşi Cilenis Marulanda'nın motosikletli bir grup silahlı adam tarafından kaçırılmasının üzerinden bir hafta geçti.

Kolombiyalı yetkililer davayla ilgili bilgi verenlere 200 milyon peso (40.000 £/49.000 $) ödül teklif etti ve bir adam olaya karıştığı şüphesiyle günler sonra tutuklandı.

Ne söylendi?

Kolombiya hükümeti, perşembe günü yakalamanın arkasında ELN'nin olduğunu duyurdu ve grup, Liverpool'un yıldızı Diaz'ın babasının yakında serbest bırakılacağını duyurdu.

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El Colombiano'ya göre ELN tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "İşsizlik, paramilitarizmin canice şiddeti ve Devletin terk edilmesi nedeniyle acı ve trajedi yaşayan ailelerle dayanışma içindeyiz. Siyasi klanların yolsuzluğu, bölgenin istikrarına yönelik ana tehdit...

"Kuzey Savaş Cephesi'nin ekonomik misyonları olan komutanlıkları var ve içlerinden biri, Lucho Diaz'ın babası olduğu bildirilip doğrulandıktan sonra, Lucho Diaz'ın aile üyesi olduğu için serbest bırakılmasıyla yönlendirilen alıkoyma işlemi gerçekleştiriyor. Diaz, Kolombiyalılar olarak hepimizin sevdiği harika bir sporcu.

"Bu andan itibaren tahliye süreci başlıyor ve biz herhangi bir olayın yaşanmamasını istiyoruz. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dönüşümlerle barışın yollarını arama konusunda kararlı davranıyoruz."

Grubun liderlerinden Antonio Garcia da Luis Diaz'ın aile üyelerini hedef alma niyetinde olmadıklarını belirten bir açıklama yaptı.

"Çözülebileceğini umuyoruz"

El Colombiano'ya göre Telegram aracılığıyla "Luis Díaz'ın babasının Guerra Norte cephesinde tutulması bir hataydı" dedi ve ekledi:

"Luis, Kolombiya'nın bir simgesi ve ELN'de de onu öyle hissediyoruz. Sahadaki operasyonel durumların çözülebileceğini umuyoruz, komutanlar, onları özgürlüklerine kavuşturacak."

Luis Diaz, kaçırılma olayından bu yana, Nottingham Forest ve Bournemouth maçlarını kaçırdığı için Liverpool'da forma giymedi. Antrenör Jurgen Klopp, bu hafta Pazar günü Luton'a karşı oynanacak maçta takıma dahil edilip edilmemesinin oyuncuya bağlı olduğunu söyledi.