Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, adaylığını her an açıklayabilir. Yıldırım, kurmaylarına 'hazır olun' mesajı verdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen ve şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe'de gözler olağan seçimli genel kurula çevrildi.

Adaylığını resmen açıklayan Sadettin Saran'ın yanı sıra Ali Koç'un da aday olması bekleniyor.

'Hazır olun' mesajı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın da adaylık hazırlığında olduğu belirtildi. Yıldırım'ın ekibine 'Hazır olun' talimatı verdiği ifade edildi.

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Sports Digitale'den gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi.

Açıklama yapmıştı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan adaylık iddialarına cevap vermişti. Yıldırım konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

"Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

"Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."