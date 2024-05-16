Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Jose Mourinho teklifi!

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sürpriz Jose Mourinho teklifinde bulundu.

Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa aday olacak

Teknik direktör adayı Jose Mourinho

Ali Koç'a Portekizliyle ilgili teklifte bulundu

NE OLDU? Sarı-lacivertlilerin başında 20 yıl görev yapan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığı için yeniden aday olacağını açıklarken teknik direktör koltuğu için de Jose Mourinho ile görüştüğünü söylemişti. Aziz Yıldırım kendisi seçilemese bile Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırması için Ali Koç'a teklifte bulundu.

NE SÖYLENDİ? Ali Koç'a Jose Mourinho çağrısı yapan Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Mourinho ile çalışmayı istiyorlarsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam, o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum."

DAHA FAZLASI: Ayrıca Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Jose Mourinho ile görüştük. '15 milyon euro verilecek' diye haber yapılıyor. Ee sanane? Siz yönetici misiniz? Böyle basın olmaz. İkna oldu, şartlarda da anlaşırsak Mourinho gelecek. Arabistan'a gitmiyor, paraya ihtiyacı yok. Eğer mevcut yönetim de Mourinho ile çalışmayı istiyorsa imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam o seçilirse onunla devam. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahüt ediyorum."

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"Kimseyle kavga etmeyeceğim. Ama benimle kavga ederlerse ederim. Herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' diyordu, şimdi 'Gelsin kurtarsın' diyorlar. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadık, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz. Keyfim yerinde para da kazanıyorum. Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları görünce aday oldum. Arkadaşlara toplanıp 'Biriniz aday olun' dedim. 'Sen varken biz olmayız' dedier. Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."

"Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum. Benim ilk hedefim Türkiye'de şampiyonluk. Ne Şampiyonlar Ligi kardeşim? İnsanlara hayal satmayacağız. İlk önce Türkiye'de şampiyonluk. Sonrasına sonra bakarız. Listemi daha hazırlamadım. Perşembe günü teslim edeceğiz. Sosyal medyadaki listeler yalan. GFB'yi ben kurdum. Tribünlerde son 10 senede benimle ilgili tezahürat yapılmadı. Fenerbahçe'de değişim olacak, kafalar değişecek. Eğer seviyorsan Fenerbahçe'yi fedakarlık olacak. Kimseye para ve bilet vermeyeceğim. Ali Koç'la küs değilim, herhangi bir sorunum yok, icraatlarıyla sorunum var."

NE OLMUŞTU? Aziz Yıldırım sarı-lacivertli kulüpte 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda diğer aday Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilmişti. Ardından 20 yıl görev yapan Yıldırım, 2018 yılında yapılan seçimlerde görevi Ali Koç'a devretmişti. Seçimde geçerli sayılan 20 bin 736 oy arasında Koç'a 16 bin 92, Yıldırım'a ise 4 bin 644 oy çıkmıştı.