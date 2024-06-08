Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: "Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar"

Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşı karşıya geldiği yayında, "Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle" dedi

Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Fenerbahçe yarın başkanını belirleyecek

İki başkan yayına tokalaşıp öpüşerek başladı

NE OLDU? Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayında buluşma teklifini kabul etti ve iki başkan, Habertürk yayında karşı karşıya geldi. Aziz Yıldırım'ın teklifi üzerine iki başkan yayına tokalaşıp öpüşerek başladı.

NE SÖYLENDİ? Ali Koç'un "Büyüğümüzdür, Aziz Yıldırım başlasın." sözleri üzerine Aziz Yıldırım, "Gel, öpüşelim." yanıtını verdi. Ali Koç ise "Öpüşürüz başkan, sıkıntı yok." dedi ve iki başkan yayına birbirleriyle tokalaşıp öpüşerek başladı. Ayrıca Aziz Yıldırım yayında şunları söyledi: "Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın."

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Aziz Yıldırım: "Ali Bey 12 falan demedim, siz 10.5 açıklamışsınız. Ben öyle bir açıklama yapmadım." Ali Koç: "Baronlar kim?" Aziz Yıldırım: "Londra'daki FETÖ'cü baronlar." Ali Koç: "Niye anlatmıyorsunuz, şimdi anlatın." Aziz Yıldırım: "Anlatırsam altında kalırız." Ali Koç: "Koçspor, Koç İdmanyurdu."

BÜYÜK RESİM: Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini neden kabul ettiğini bu sohbetle açıkladı: Ali Koç: "Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi." Aziz Yıldırım: "Onları hallederiz, boşver. Ben senin bugün yaptığın çağrıdan dolayı geldim." Ali Koç: "Yıllardır yapıyorum." Aziz Yıldırım: "Hiç böyle yapmadın."

DAHA FAZLASI: Ali Koç: "Mourinho’ya açıktan para vermişler diyorsunuz." Aziz Yıldırım: "Biz 15 milyona hoca ve ekibi için anlaştık. Siz 10.5' anlaştık dediniz." Ali Koç: "Mourinho'ya açıktan parayı velev ki verdik diyelim. Fenerbahçe'yı zan altında bırakmak olmuyor mu? Açıktan para vermek illegal değil mi?"