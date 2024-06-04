Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya flaş yanıt! 'Geri zekâlı'

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya çok sert sözler...

Bursa'da genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Yıldırım, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Geri zekâlı Acun" dedi ve şunları ekledi.

"2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler.

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"Uçakları takip etsinler"

"Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum."

"Devletle kavga edilmez"

Aziz Yıldırım, "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz" diyerek sözlerini noktaladı.