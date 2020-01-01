Azerbaycan'da hedef Ersun Yanal

Azerbaycan Milli Takımı'nın, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgilendiği iddia edildi.

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren 'de teknik direktör Ersun Yanal, Azerbaycan Milli Takımı'nın aday listesine girdi.

Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'in haberine göre Aralık 2019'da Nikola Jursevic ile yollarını ayıran ve yeni bir teknik direktör arayışında olan Azerbaycan, Ersun Yanal'ı takibe aldı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği bir konferansta milli takım için belirlenen teknik direktörlerin tartışıldığı ve bu adaylar arasında 58 yaşındaki Yanal'a da yer verildiği kaydedildi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin de adaylardan biri olduğu ifade edildi.