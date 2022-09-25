Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Azerbaycan ile Kazakistan, UEFA Uluslar Ligi gruplarının son maçında karşı karşıya geliyor. Peki detaylar neler?

Azerbaycan, Kazakistan'ı Dalğa Arena'da konuk ederken 2022-23 UEFA Uluslar Ligi bu hafta son aşamaya giriyor.

Dünya Kupası öncesindeki son milli ara, güçlü bir form yakalamak isteyen ekipler için önemli. Katar 2022'ye gidemeyecek olan ülkeler ise yüksek not almanın peşinde.

Azerbaycan - Kazakistan maçını TV'de ve canlı olarak izleme seçeneklerine GOAL Türkiye ile göz atalım.

Azerbaycan - Kazakistan maçının tarihi ve başlama saati

Maç: Azerbaycan vs Kazakistan Tarih: 25 Eylül 2022 Saat: TSİ 19:00 Yayın: S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

Azerbaycan - Kazakistan maçı TV'de ve canlı olarak nasıl izlenir?

Azerbaycan - Kazakistan maçının Türkiye'de yayıncısı olduğu gibi birçok farklı ülkede de karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Türkiye'de KabloTV, Tivibu, Tv+ ve Vodafone TV aboneleri S Sport 2 kanalından maçı izleyebilir. Azerbaycan - Kazakistan maçını S Sport Plus üzerinden CANLI ve online olarak izleyebilirsiniz.

Ülke TV kanalı Canlı Yayın ABD FOX Sports 2 fuboTV Hindistan Sony LIV N/A Türkiye S Sport 2 S Sport Plus

Azerbaycan milli takım aday kadrosu

Pozisyon Oyuncu Kale Balayev, Magomedaliyev, Agayev Savunma Salahli, Mustafazade, Medvedev, Haghverdi, A. Hüseynov, Hasanalizada, B. Hüseynov, Huseynov, Krivotsyuk Orta saha Diniyev, Makhmudov, Eddy, Nazarov, Bayramov, Aliyev, Almeida, Nuriiev, Isaev Forvet Garayev, Alaskarov, Dadaşov, Emreli, Sheydaev

Kazakistan milli takım aday kadrosu