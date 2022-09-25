Azerbaycan - Kazakistan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

İdil Erin Tetik|
Azerbaijan Nations League 2022Getty Images
UEFA Uluslar LigiAzerbaycan vs KazakistanAzerbaycanKazakistan

Azerbaycan ile Kazakistan, UEFA Uluslar Ligi gruplarının son maçında karşı karşıya geliyor. Peki detaylar neler?

Azerbaycan, Kazakistan'ı Dalğa Arena'da konuk ederken 2022-23 UEFA Uluslar Ligi bu hafta son aşamaya giriyor.

Dünya Kupası öncesindeki son milli ara, güçlü bir form yakalamak isteyen ekipler için önemli. Katar 2022'ye gidemeyecek olan ülkeler ise yüksek not almanın peşinde.

Azerbaycan - Kazakistan maçını TV'de ve canlı olarak izleme seçeneklerine GOAL Türkiye ile göz atalım.

Azerbaycan - Kazakistan maçının tarihi ve başlama saati

Maç:

Azerbaycan vs Kazakistan

Tarih:

25 Eylül 2022

Saat:

TSİ 19:00

Yayın:

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

Azerbaycan - Kazakistan maçı TV'de ve canlı olarak nasıl izlenir?

Azerbaycan - Kazakistan maçının Türkiye'de yayıncısı olduğu gibi birçok farklı ülkede de karşılaşmayı takip edebilirsiniz. Türkiye'de KabloTV, Tivibu, Tv+ ve Vodafone TV aboneleri S Sport 2 kanalından maçı izleyebilir. Azerbaycan - Kazakistan maçını S Sport Plus üzerinden CANLI ve online olarak izleyebilirsiniz.

Ülke

TV kanalı

Canlı Yayın

ABD

FOX Sports 2

fuboTV

Hindistan

Sony LIV

N/A

Türkiye

S Sport 2

S Sport Plus

Azerbaycan milli takım aday kadrosu

Pozisyon

Oyuncu

Kale

Balayev, Magomedaliyev, Agayev

Savunma

Salahli, Mustafazade, Medvedev, Haghverdi, A. Hüseynov, Hasanalizada, B. Hüseynov, Huseynov, Krivotsyuk

Orta saha

Diniyev, Makhmudov, Eddy, Nazarov, Bayramov, Aliyev, Almeida, Nuriiev, Isaev

Forvet

Garayev, Alaskarov, Dadaşov, Emreli, Sheydaev

Kazakistan milli takım aday kadrosu

Pozisyon

Oyuncu

Kale

Shatsky, Seysen, Shayzada

Savunma

Logvinenko, Malyi, Marochkin, Alip, Akhmetov, Yerlanov, Bystrov, Kairov, Gabyshev, Kusyapov, Vorogovsky

Orta saha

Kuat, Tagybergen, Zaynutdinov, Darabayev, Dosmagambetov, Orazov, Zharynbetov, Astanov

Forvet

Sadybekov, Murtazayev, Aymbetov, Shushenachev, Zhumabek