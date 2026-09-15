AZ, son derece popüler Brian Brobbey ile karşılaşıyor; onun kendisini hâlâ geliştirebileceği bir alan var

AZ, Avrupa Ligi macerasına çarşamba günü Sunderland deplasmanında başlıyor. İngiliz rakip büyük bir düşüş yaşadı ve uzun yıllar boyunca daha çok Netflix dizisi Sunderland 'Til I Die ile tanınıyordu. Ancak artık öne çıkan şey performansları. Voetbalzone , Avrupa'daki kritik maç öncesinde kuzeydoğu İngiltere'nin halk kulübünü Sunderland Echo'dan kulüp muhabiri Philip Smith ile konuştu.

Rian Rosendaal tarafından

Popüler Hollandalılar

Sunderland taraftarları arasında Hollandalılar Robin Roefs ve Brian Brobbey son derece popüler. Smith, Stadium of Light'taki Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde yaptığı söyleşide bunu özellikle vurguluyor. ''Roefs geçen sezon mükemmel oynadı ve taraftarlar onun kısa süre önce yeni sözleşme imzalamasından memnun oldu. Çünkü iyi formunun Şampiyonlar Ligi kulüplerinin dikkatini çekeceğinden endişe ediliyordu. Sakinlik ve güven veriyor, bir kaleciden her taraftarın beklediği de tam olarak bu.''

2025'te Ajax'tan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Brobbey için de Sunderland muhabirinin ağzından yalnızca olumlu sözler çıkıyor. ''Brobbey, geçen sezon ezeli rakip Newcastle United deplasmanında uzatma anlarında attığı galibiyet golü sayesinde de taraftarlar arasında gerçek bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca taraftarlar onun eski usul bir santrfor olmasını da çok takdir ediyor; modern futbolda artık çok nadir görülen bir tip.''

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Büyük değer verilen Brobbey'nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar sürüyor. Sunderland, geçen cumartesi günü çalkantılı geçen bir maçta sahasında son şampiyon Arsenal'e 0-2 kaybetti. Ancak güçlü forvetin bu tarihten önce ayrılması ihtimali de oldukça yüksek. Smith, ''Bu mümkün, çünkü gelişimi birkaç çok büyük kulüp tarafından yakından takip ediliyor'' diyor. ''Sadece Premier League'de değil, Dünya Kupası sırasında da. Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı bir santrfor olma yolundaki adımı düşünürsek, daha sık gol atmak muhtemelen Brobbey'nin oyununa eklemesi gereken şey. Elbette Sunderland'in onun için daha fazla hazırlanmış fırsat üretmesi gerekiyor ama muhtemelen ilerleme kaydedebileceği alan da bu.''

Sunderland geçen sezon, lige yeni yükselen bir ekip olarak Premier League'i etkileyici bir şekilde yedinci sırada tamamladı. Bunun ödülü ise Avrupa Ligi'nin lig aşamasında yer almak oldu. Bu güzel bir perspektif sunsa da yoğunlaşan fikstür dezavantaj da yaratabilir. ''Hem heyecan hem de bir miktar endişe söz konusu. Öncelik açık biçimde Premier League'de istikrarı bulmak ve Avrupa'da bizi neyin beklediğini kestirmek zor, her ne kadar İngiliz kulüpleri finansal üstünlükleri sayesinde bu turnuvalarda mükemmel bir sicile sahip olsa da. Bence taraftarların büyük bölümü ligde orta sıralarda bir yer ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir maceradan fazlasıyla memnun olur'', diye öngörüyor yerel gazetenin kulüp muhabiri.

AZ, Sunderland'de gündemde mi?

Şimdilik odak noktası, Vriendenloterij Eredivisie'nin ortak liderlerinden AZ'nin Stadium of Light'a yapacağı ziyaret. Ajax, PSV ya da Feyenoord değil de AZ İngiltere'ye gidiyor olsa da bu maçın The Black Cats cephesinde kesinlikle karşılığı var. Smith gülerek, ''Hem de nasıl'' diyor. ''Çünkü bu, Sunderland'in 53 yıl aradan sonraki ilk Avrupa maçı. Yani özel bir gece olacak. Sadece kulüp için değil, şehir için de. Özel bir atmosfer olacak ve herkes maçı büyük bir heyecanla bekliyor. AZ'ye gelince: çoğumuzun kulüp hakkında çok fazla şey bilmediği doğru ama sezona yaptıkları başlangıç ve Sunderland'den çok daha fazla Avrupa deneyimine sahip olmaları büyük saygı uyandırıyor.''

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Bu sezon Avrupa başarısını getirmesi beklenen teknik adam Régis Le Bris. 50 yaşındaki Fransız, 2024'te Sunderland'in başına geçti ve bir yıl sonra takımı Premier League'e yükseltti. En üst seviyeye dönüşün ilk yılı kulüp için büyük bir başarıyla geçti. Sunderland 54 puan topladı; bu, kulübün 2001'den bu yana Premier League'deki en yüksek puan toplamı oldu. Ayrıca Stadium of Light neredeyse geçilmez bir kaleye dönüştü ve böylece Avrupa bileti alındı. Taraftarlar için mutlak zirve noktası ise rakip Newcastle United'a karşı alınan iki galibiyetti. Smith'in de belirttiği gibi, Le Bris şu an ligin 14. sırasındaki takımın taraftarları arasında çok büyük saygı görüyor.

''Hiç kuşkusuz modern dönemde Sunderland'in en iyi menajerlerinden biri. Peter Reid, çeyrek asır önce yükselişin ardından Premier League'de iki kez yedinci sırayı elde etmişti. Ama Championship ile Premier League arasındaki fark günümüzde çok daha büyük. Bu yüzden Le Bris'in geçen sezonki başarısı olağanüstüydü. Çoğu kişi muhtemelen hâlâ listelerinin en üstüne Reid'i koyar ama Le Bris de aynı kategoride yer alıyor. Ve bir iyi sezon daha geçirirse, belki de kulüp tarihinin en iyi menajeri olarak bile görülecek'', diyerek Smith de Fransız hocaya büyük değer veriyor.

İngiltere'de dramatik seri

Bu arada AZ, çarşamba günü İngiltere topraklarındaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Alkmaar ekibi geçmişte Arsenal ve Manchester United'a karşı da dahil olmak üzere etkisiz yenilgiler aldı. 2023'te AZ, Konferans Ligi yarı finalinde turnuvayı daha sonra kazanan West Ham United karşısında varlık gösteremedi. Aynı yıl Aston Villa da fazla güçlü geldi. 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur'a karşı iki kez mağlup olundu. Geçen sezon ise Leeroy Echteld'in takımı, PSV'ye giden Sven Mijnans'ın golüne rağmen Konferans Ligi'nde son şampiyon Crystal Palace'a 3-1 yenildi.