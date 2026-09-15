AZ, son derece popüler Brian Brobbey ile karşılaşıyor; onun kendisini geliştirebileceği hâlâ bir alan var

AZ, Avrupa Ligi macerasına çarşamba günü Sunderland deplasmanında başlıyor. İngiliz rakip büyük bir düşüş yaşamış ve yıllarca daha çok Netflix dizisi Sunderland 'Til I Die ile tanınmıştı. Ancak artık öne çıkan şey performansları. Goal Türkiye , Avrupa’daki bu dev karşılaşma öncesinde kuzeydoğu İngiltere’nin halk kulübünü, Sunderland Echo kulüp muhabiri Philip Smith ile konuştu.

Rian Rosendaal

Popüler Hollandalılar

Sunderland taraftarları arasında Hollandalılar Robin Roefs ve Brian Brobbey’nin son derece popüler olduğunu vurgulayan Smith, Stadium of Light’taki Avrupa Ligi karşılaşması öncesindeki söyleşide şunları söyledi: ''Roefs geçen sezon mükemmel oynadı ve taraftarlar onun kısa süre önce yeni sözleşme imzalamasına sevindi. Çünkü iyi formunun Şampiyonlar Ligi kulüplerinin dikkatini çekeceğinden endişe ediliyordu. Sakinlik ve güven veriyor; bir kaleciden her taraftarın beklediği şey tam da bu.''

2025’te Ajax’tan 20 milyon euroya transfer edilen Brobbey için de Sunderland muhabirinin ağzından yalnızca olumlu sözler çıkıyor. ''Brobbey, geçen sezon ezeli rakip Newcastle United’a karşı deplasmanda uzatma dakikalarında galibiyet golünü atmasının da etkisiyle taraftarlar arasında gerçek bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca taraftarlar onun eski usul bir santrfor olmasını da çok takdir ediyor; modern futbolda artık çok nadir görülen bir tip.''

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Taraftarların büyük değer verdiği Brobbey’nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar sürüyor. Sunderland ise geçen cumartesi günü çalkantılı bir maçta sahasında son şampiyon Arsenal’e 0-2 kaybetti. Ancak fizik gücü yüksek forvetin bu tarihten önce ayrılması da oldukça mümkün. ''Bu mümkün, çünkü bazı çok büyük kulüpler onun gelişimini yakından takip ediyor'' diyor Smith. ''Sadece Premier League’de değil, Dünya Kupası sırasında da. Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyen bir santrfora dönüşme yolunda bakarsak, daha sık gol atmak muhtemelen Brobbey’nin oyununa eklemesi gereken şey. Elbette Sunderland’in onun için daha fazla net fırsat üretmesi gerekiyor ama muhtemelen ilerleme kaydedebileceği alan da bu.''

Sunderland, geçen sezon Premier League’e yükselen bir takım olarak ligi dikkat çekici bir yedinci sırada tamamladı. Bunun ödülü de Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı oldu. Güzel bir tablo, ancak ekstra yoğun fikstür dezavantaj da yaratabilir. ''Hem büyük bir heyecan hem de bir miktar endişe var. Öncelik açık şekilde Premier League’de istikrarı bulmak ve Avrupa’da ne beklememiz gerektiğini kestirmek zor, gerçi İngiliz kulüpleri mali üstünlükleri sayesinde bu turnuvalarda çok güçlü bir sicile sahip. Bence taraftarların büyük bölümü ligde orta sıralarda bir yer ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir maceradan son derece memnun olur'' diye öngörüyor yerel gazetenin kulüp muhabiri.

AZ, Sunderland’de gündem mi?

Şimdilik odak noktası, Vriendenloterij Eredivisie’de averajla zirveyi paylaşan AZ’nin Stadium of Light deplasmanı. Ajax, PSV ya da Feyenoord’un değil de AZ’nin İngiltere’ye gidecek olmasına rağmen bu maçın The Black Cats cephesinde kesinlikle heyecan yarattığı belirtiliyor. Smith gülerek, ''Hem de nasıl'' diyor. ''Çünkü bu, Sunderland’in 53 yıl aradan sonraki ilk Avrupa maçı. Yani çok özel bir gece olacak. Sadece kulüp için değil, şehir için de. Özel bir atmosfer olacak ve herkes maçı büyük bir heyecanla bekliyor. AZ’ye gelince; çoğumuzun kulüp hakkında çok fazla şey bilmediği doğru ama sezona yaptıkları başlangıç ve Sunderland’e kıyasla çok daha fazla Avrupa tecrübesine sahip olmaları büyük saygı görüyor.''

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Bu sezon Avrupa başarısını getirmesi beklenen teknik adam Régis Le Bris. 50 yaşındaki Fransız, 2024’te Sunderland’in başına geçti ve bir yıl sonra takımı Premier League’e çıkardı. Kulübün en üst seviyeye dönüşündeki ilk yıl büyük bir başarıya dönüştü. Sunderland 54 puan topladı; bu, kulübün 2001’den bu yana Premier League’de ulaştığı en yüksek puan sayısıydı. Ayrıca Stadium of Light neredeyse aşılmaz bir kaleye dönüştü ve böylece Avrupa bileti alındı. Taraftarlar için mutlak zirve ise rakip Newcastle United’a karşı alınan iki galibiyetti. Mevcut 14. sıradaki takımın taraftarları nezdinde Le Bris’in çok yüksek bir yerde durduğunu Smith de doğruluyor.

''Hiç şüphesiz modern dönemde Sunderland’in en iyi menajerlerinden biri. Peter Reid, çeyrek asır önce yükseldikten sonra Premier League’de iki kez yedinci sırayı almıştı. Ama Championship ile Premier League arasındaki fark bugün çok daha büyük. Bu yüzden Le Bris’in geçen sezonki başarısı gerçekten olağanüstüydü. Çoğu kişi muhtemelen hâlâ listelerinin başına Reid’i koyar ama Le Bris de aynı kategoriye giriyor. Eğer bir iyi sezon daha geçirirse, belki de kulüp tarihinin en iyi menajeri olarak bile görülebilir'' diyerek Smith, Fransız teknik adama duyduğu büyük takdiri ortaya koyuyor.

İngiltere’de drama serisi

Bu arada AZ, çarşamba günü İngiltere topraklarındaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Alkmaar ekibi geçmişte Arsenal ve Manchester United’a karşı da aralarında olmak üzere net yenilgiler yaşadı. 2023’te AZ, Konferans Ligi yarı finalinde daha sonra kupayı kazanan West Ham United karşısında varlık gösteremedi. Aynı yıl Aston Villa da fazla güçlü geldi. 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a karşı iki kez kaybedildi. Leeroy Echteld’in takımı geçen sezon ise PSV’ye giden Sven Mijnans’ın golüne rağmen Konferans Ligi’nde daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace’a 3-1 mağlup oldu.