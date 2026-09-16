AZ, son derece popüler Brian Brobbey ile karşılaşıyor; onun hâlâ kendini geliştirebileceği bir alan var

AZ, Avrupa Ligi macerasına çarşamba günü Sunderland deplasmanında başlıyor. İngiliz rakip büyük bir düşüş yaşamış ve yıllarca daha çok Netflix dizisi Sunderland 'Til I Die ile tanınmıştı. Ancak artık asıl öne çıkan şey performansları. Voetbalzone , Avrupa’daki bu kritik maç öncesinde kulübü yakından takip eden Sunderland Echo muhabiri Philip Smith ile Kuzeydoğu İngiltere’nin halk kulübü hakkında konuştu.

Rian Rosendaal tarafından

Popüler Hollandalılar

Sunderland taraftarları arasında Hollandalı Robin Roefs ile Brian Brobbey’nin son derece popüler olduğunu Smith, Stadium of Light’taki Avrupa Ligi karşılaşması öncesindeki söyleşide özellikle vurguluyor. ''Roefs geçen sezon çok iyi oynadı ve taraftarlar kısa süre önce yeni sözleşme imzalamasından memnun kaldı. Çünkü onun iyi formunun Şampiyonlar Ligi kulüplerinin dikkatini çekeceğinden endişe ediliyordu. Sakinlik ve güven veriyor, bir kaleciden her taraftarın istediği tam da bu.''

2025’te Ajax’tan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Brobbey için de Sunderland’i takip eden ismin ağzından yalnızca olumlu sözler çıkıyor. ''Brobbey, geçen sezon ezeli rakip Newcastle United deplasmanında uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü sayesinde de taraftarlar arasında gerçek bir kült kahramana dönüştü. Ayrıca taraftarlar, onun eski usul bir santrfor olmasını da çok takdir ediyor; modern futbolda artık çok nadir görülen bir tip.''

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Büyük değer verilen Brobbey’nin Sunderland ile sözleşmesi 30 Haziran 2029’a kadar sürüyor. Sunderland geçen cumartesi günü ise çalkantılı bir maçta son şampiyon Arsenal’e sahasında 0-2 yenildi. Ancak iri yapılı golcünün bu tarihten önce de ayrılması oldukça mümkün görünüyor. ''Bu mümkün, çünkü bazı çok büyük kulüpler onun gelişimini yakından takip ediyor'', diyor Smith. ''Sadece Premier League’de değil, Dünya Kupası sırasında da. Şampiyonlar Ligi’nde düzenli forma giyen bir santrfor olma yolundaki adıma bakarsak, daha sık gol atmak muhtemelen Brobbey’nin oyununa hâlâ eklemesi gereken şey. Elbette Sunderland’in bunun için onun adına daha fazla hazırlanmış fırsat üretmesi gerekiyor ama muhtemelen onun hâlâ bir adım daha atabileceği alan da bu.''

Sunderland geçen sezon Premier League’e yeni yükselen bir takım olarak ligi dikkat çekici bir şekilde yedinci sırada tamamladı. Bunun ödülü de Avrupa Ligi’nin lig aşamasında yer almak oldu. Güzel bir tablo, ancak ekstra yoğun fikstür dezavantaj da yaratabilir. ''Hem heyecan hem de belli ölçüde endişe söz konusu. Öncelik açık şekilde Premier League’de istikrarı bulmakta ve Avrupa’da neler bekleyebileceğimizi kestirmek zor, gerçi İngiliz kulüplerinin mali üstünlükleri sayesinde bu turnuvalarda çok iyi bir geçmişi var. Bence taraftarların büyük çoğunluğu ligde orta sıralarda bir yer ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir macerayla fazlasıyla memnun olur'', diye öngörüyor yerel gazetenin kulüp muhabiri.

AZ, Sunderland’de gündem mi?

Şimdilik odak noktası, Vriendenloterij Eredivisie’nin ortak liderlerinden AZ’nin Stadium of Light’a yapacağı ziyaret. Ajax, PSV ya da Feyenoord’un değil de AZ’nin İngiltere’ye gidiyor olmasına rağmen bu, The Black Cats için kesinlikle önem taşıyan bir maç. ''Hem de nasıl'', diye gülüyor Smith. ''Çünkü bu, Sunderland’in 53 yıl sonraki ilk Avrupa maçı. Yani özel bir gece olacak. Sadece kulüp için değil, şehir için de. Özel bir atmosfer olacak ve herkes maçı büyük bir heyecanla bekliyor. AZ’ye gelince: çoğumuzun kulüp hakkında çok fazla şey bilmediği doğru, ancak sezona yaptıkları başlangıç ve Sunderland’e kıyasla çok daha fazla Avrupa deneyimine sahip olmaları büyük saygı görüyor.''

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Bu sezon Avrupa başarısını getirmesi beklenen teknik direktör Régis Le Bris. 50 yaşındaki Fransız, 2024’te Sunderland’in başına geçti ve bir yıl sonra takımı Premier League’e çıkardı. En üst seviyeye dönüşün ilk yılı kulüp için büyük bir başarıya dönüştü. Sunderland 54 puan topladı; bu, kulübün 2001’den bu yana Premier League’de ulaştığı en yüksek puan sayısıydı. Ayrıca Stadium of Light neredeyse aşılamaz bir kaleye dönüştü ve böylece Avrupa bileti alındı. Taraftarlar için mutlak zirve noktası ise rakip Newcastle United’a karşı alınan iki galibiyetti. Smith’in de bildiği üzere Le Bris, şu an ligin on dördüncü sırasındaki takımın taraftarları nezdinde çok yüksek bir itibara sahip.

''Şüphe yok ki modern dönemde Sunderland’in en iyi teknik direktörlerinden biri. Peter Reid, çeyrek asır önce, yükselişin ardından Premier League’de iki kez yedinci oldu. Ama günümüzde Championship ile Premier League arasındaki fark çok daha büyük. Bu nedenle Le Bris’in geçen sezonki başarısı nefes kesiciydi. Çoğu kişi muhtemelen hâlâ listelerinin başına Reid’i koyar, ama Le Bris de o aynı kategoriye giriyor. Ve bir iyi sezon daha geçirirse, belki de kulüp tarihinin en iyi teknik direktörü olarak bile görülebilir'', diyerek Smith de Fransız hocayı çok üst düzeyde değerlendiriyor.

İngiltere’de dramatik seri

Bu arada AZ, çarşamba günü İngiltere topraklarındaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Alkmaarlılar geçmişte Arsenal ve Manchester United’a karşı da dahil olmak üzere farklı yenilgiler aldı. 2023’te AZ, Konferans Ligi yarı finalinde West Ham United karşısında varlık gösteremedi ve İngiliz ekip daha sonra turnuvayı kazandı. Aynı yıl Aston Villa da fazla güçlü geldi. 2024/25 sezonunda Avrupa Ligi’nde Tottenham Hotspur’a karşı iki kez kaybedildi. Geçen sezon ise Leeroy Echteld’in takımı, PSV’ye giden Sven Mijnans’ın golüne rağmen daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace’a Konferans Ligi’nde 3-1 mağlup oldu.