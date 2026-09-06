AZ, sc Heerenveen ile nefis mücadelenin ardından Eredivisie’de hatasız yoluna devam ediyor

AZ, pazar günü sc Heerenveen’i de mağlubiyetle tanıştırdı. Alkmaar ekibi, Abe Lenstra Stadı’ndaki nefis maçın ardından 2-3 kazandı. Oyuna sonradan giren Valdemar Byskov ile Ayoub Oufkir, AZ’nin galibiyetinde kritik rol oynadı. Beş maç sonunda 15 puanla yoluna kayıpsız devam eden AZ, böylece Eredivisie’de liderliğini korudu. Heerenveen ise beş karşılaşmada 5 puan topladı.

Temposu yüksek geçen ilk yarıda ilk darbeyi vuran takım AZ oldu. Ringo Meerveld, topu gelişigüzel şekilde Wouter Goes’a kaptırdı, o da solda Ro-Zangelo Daal’ı gördü. Kanat oyuncusu ceza sahasında içeri kat etti ve şık bir vuruşla topu ağlara kıvırdı: 0-1.

Tıpkı açılış golünde olduğu gibi, beraberlik golünün öncesinde de büyük bir hata vardı. Bu kez Lewis Schouten kötü bir pasla topu Dirk Proper’a verdi, o da hiç vakit kaybetmeden ileri çıktı. Jakob Trenskow, Dylan Vente’yi buldu; onun ortasını Nolhan Courtens şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1. Belçikalı oyuncu (19), Frizya ekibi adına sahanın en iyisi olacaktı.

Heerenveen, Kuzey Hollanda ekibi karşısında zaman zaman oldukça iyi futbol oynadı ve yarım saat civarında hatta geriye düşürdü. Meerveld, Proper ile verkaç yaptı, şut için alan yarattı ve Dave Kwakman’a çarpan top ağlara gitti: 2-1.

AZ ilk yarıda beklentilerin altında kaldı ve önceki haftalarda gösterdiği seviyeye yaklaşamadı. Leeroy Echteld’in ekibi, topu ayağının altına biraz fazla alan Peer Koopmeiners’in tehlike yaratmayan şutu dışında fazla varlık gösteremedi.

İkinci yarıda AZ çok daha ikna edici bir görüntü ortaya koydu ve bu da bitime yirmi dakika kala hak edilmiş beraberliği getirdi. İlk maçına çıkan Byskov, klasını göstermek için beş dakikaya bile ihtiyaç duymadı; ayağının dışıyla attığı muhteşem ara pasta Meerdink’i buldu. Hızla içeri kat eden Meerdink, sert şutuyla Klaverboer’i çaresiz bıraktı: 2-2.

Herenveen, son bölümde inisiyatifi aldı ancak sonuçsuz kalan bir ortanın ardından ters yakalandı. Meerdink, sonradan oyuna giren Oufkir’e kusursuz bir pas verdi; Oufkir, Sam Kersten’den daha çabuk davranıp topu sol ayağıyla Bernt Klaverboer’in üzerinden aşırdı: 2-3.

Heerenveen, son anlarda iki kez beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Jari De Busser, Vasilios Zagaritis ve ilk maçına çıkan Roberts Uldrikis’in kafa vuruşlarında gole izin vermedi. Böylece AZ, Eredivisie’de hatasız ilerleyişini sürdürdü.







