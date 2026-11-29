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AZ, Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında aldığı görkemli 4-2'lik galibiyetin ardından istediği sonucu alamadı. Alkmaar ekibi, Zwolle'de PEC'i yenemedi. Ev sahibi ekip Sydney van Hooijdonk ile öne geçerken ikinci yarıda yalnızca Jordy Clasie gol buldu: 1-1. AZ, puan tablosunda üçüncü sıradaki FC Twente'yi geçme fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Alex Pastoor'un çalıştırdığı PEC ise 12. sırada.

Maçın başlarında PEC kalecisi Jasper Schendelaar, Valdemar Byskov ve Mateo Chávez'in şutlarını çıkarmak için birkaç kritik kurtarış yaptı. Kaleci, Dave Kwakman'ın sert şutuna da geçit vermedi.

PEC öncelikle kalesini gole kapatıp zaman zaman hücuma çıkmaya çalıştı. Bu ataklardan birinde Van Hooijdonk ceza sahasına girerek yan ağları bulan bir şut çekti.

İlk yarının bitimine birkaç dakika kala PEC Zwolle sürpriz bir şekilde öne geçti. Damian van der Haar'ın gönderdiği yüksek topta arka direkte bomboş bekleyen Van Hooijdonk, düzgün bir kafa vuruşuyla topu yakın köşeden ağlara yolladı: 1-0.

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Bu, golcünün bu sezonki üçüncü golüydü. İkinci yarının hemen başında Younes Namli farkı ikiye çıkaracak gibi görünse de bunu başaramadı. Danimarkalı oyuncu, seken topa gelişine sert vurdu ancak şutu dışarı gitti.

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AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld, önce Clasie'yi, kısa süre sonra da Calvin Stengs'i oyuna alarak skoru değiştirmeye çalıştı. Stengs'in çektiği sert şutta Ryan Thomas topu kafayla az farkla kalenin üzerinden dışarı gönderdi.

Maçın bitimine on dakika kala Ayoub Oufkir rakibini geçip orta yaptı. Arka direkte Sherel Floranus'un uzaklaştırdığı top doğrudan Clasie'nin önüne düştü. Clasie sert bir vuruşla topu yakın köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

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Uzatma dakikalarının sonlarında PEC, tüm beklentilerin aksine galibiyet golünü bulmak için bir anda önemli bir fırsat yakaladı. Kalesinden çıkarak çok hızlı tepki veren Jari De Busser, Jan Burger'in şutunu kurtardı: 1-1.

Böylece AZ sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve lider PSV ile arasındaki fark şu anda beş puan. İyi bir dönem geçiren PEC ise son altı Eredivisie maçının hiçbirini kaybetmedi.