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AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld, bir süre Kees Smit'ten yararlanamayacak. İyileşme sürecinde gerileme yaşayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu takvim yılında "büyük olasılıkla" bir daha forma giymeyecek.

Kasık sakatlığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalan Smit, 5 Kasım'da Juventus'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında oyuna sonradan girerek sahalara döndü. Üç gün sonra FC Groningen'e karşı iç sahada oynanan maçta da yaklaşık yarım saat süre aldı.

Olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa Groningen karşısında aldığı süre, Smit'in bu takvim yılındaki son saha deneyimi olacak. Echteld, AZ'nin kulüp kanallarına yaptığı açıklamada, "Kees'in son iki maçta oyuna girdikten sonraki performansını düşününce onu sahada görmek istersiniz" dedi.

"Sakatlanmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık ama durumunun düşündüğümüz kadar iyi olmadığı ortaya çıktı." Smit'in yanı sıra Lewis Schouten de 2026'da forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu, Juventus maçında sakatlandı.

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Echteld, "Lewis de bu sezon çok iyi oynuyordu, bu yüzden onun adına da çok üzücü" diye devam etti. "Kış arasından önce yapabilecekleri her katkı bizim için kazanç olur ama bu duruma çok üzülüyoruz."

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Echteld, bu iki oyuncunun yanı sıra Weslley Patati ve Jizz Hornkamp'tan da yararlanamayacak. AZ'nin pazar günü Sparta Rotterdam'a konuk olacağı maçta ise Wouter Goes ve Valdemar Byskov yeniden forma giyebilecek.

AZ, "Goes, hafif şikâyetleri nedeniyle Alkmaar'da kaldı, antrenman yaptı ve pazar günü oynayabilecek durumda olacak" açıklamasını yaptı. "Byskov da Danimarka takımıyla geçirdiği dönemden erken döndü ve bugün sahada iyi durumdaydı."

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AZ, lider PSV'nin üç puan gerisinde beşinci sırada yer alarak Eredivisie'de üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor. Echteld'in ekibi, FC Groningen karşısında aldığı inanılmaz 4-3'lük galibiyetin ardından millî maç arasına da moralli girdi.

Takımı önceki maçlarda FC Twente ve Ajax'a yenilen Echteld, "Son dönemde birkaç iyi maç oynamamıza rağmen sonuçlar istediğimiz gibi olmadı" dedi.

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Echteld, "Kendi sahanızda 3-1 geriye düşüp maçı 4-3'e çevirmek büyük başarı. O maçta büyük bir direnç ve karakter gösterdik" diye konuştu. Rakip Sparta ise şu an on ikinci sırada.