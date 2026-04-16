AZ'nin B takımı, Shakhtar karşısında etkili olamadı ve Conference League'den elendi

AZ, geçen hafta Shakhtar Donetsk'e karşı aldığı 0-3'lük yenilgiyi telafi edemedi. AFAS Stadyumu'nda maç 2-2 berabere sonuçlandı. AZ, önümüzdeki Pazar günkü maça odaklanmak amacıyla B kadrosuyla sahaya çıktı. O gün Eurojackpot KNVB Kupası finali oynanacak.

Oldukça sıkıcı geçen ilk yarıda, AZ'nin ilk ve tek tehlikeli atağı ancak 39. dakikada geldi. Ibrahim Sadiq'e yapılan ortayı, Ganalı oyuncu uzak direkte ustaca kaleye yönlendirdi, ancak top az farkla dışarı çıktı.

İkinci yarıda, stadyumdaki taraftarların sahip olduğu azıcık umut da tamamen yok oldu. Alisson, iyi bir atak sonrasında uzak köşeye şutunu gönderdi ve iki maçın toplam skoru 4-0 oldu.

AZ, Rion Ichihara ile bir gol bulma fırsatını kaçırdı. Genç Japon oyuncu, bir köşe vuruşunda tamamen boş pozisyondaydı, ancak kafası az farkla üstten dışarı çıktı.

Kısa süre sonra top yine Alkmaar tarafına gitti. Oyuna sonradan giren Isak Jensen, direkt serbest vuruşu direğin içinden ağlara gönderdi: 1-1.

Beş dakika sonra Matej Sin, Macar Bendeguz Kovacs'ın pasını güzel bir vole ile gole çevirdiğinde, Alkmaar'da umutlar bir anlığına geri döndü.

Ancak bir geri dönüş yaşanmadı. Luca Meirelles, 2-2'yi yapmak için bolca zaman ve alan buldu ve Jeroen Zoet'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi.