AZ muradına erdi ve Kees Smit ile dört yıllık sözleşme imzaladı

AZ ile Kees Smit, sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Voetbal International'ın haberine göre Heiloo doğumlu orta saha oyuncusu artık 2030 yılının ortasına kadar AFAS Stadı'na bağlı.

Smit, Avrupa'nın en çok rağbet gören yeteneklerinden biri. İngiltere'den kulüpler, Barcelona ve Real Madrid'in hepsi onu listesine almış durumda.

Buna rağmen oyun kurucu için geçen yaz bir transfer gerçekleşmedi. Smit AZ'de kaldı ve böylece 2028 yılının ortasında sona erecek sözleşmesini iki yıl uzatma kararı aldı.

Smit, dokuz yaşında AZ altyapısına katıldı. Bu süreçte A takımda 84 maça çıktı.

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Yirmi yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda yedi gol atarken on dört asist yaptı. Geçen sezon kulübüyle birlikte Hollanda Kupası'nı kazandı.

Smit, geçen sezon Hollanda Milli Takımı'nda da ilk maçına çıktı. Norveç'e karşı oynanan hazırlık maçında (2-1 galibiyet), dönemin teknik direktörü Ronald Koeman tarafından maça ilk 11'de başlatıldı.