AZ ve Go Ahead Eagles, Jari De Busser’in transferi konusunda sözlü bir anlaşmaya vardı; bu haberi, konuyla yakından ilgilenen gazeteci Mounir Boualin Çarşamba günü duyurdu.

26 yaşındaki kupa kahramanı, “birkaç milyon” karşılığında Alkmaar’a transfer olacak. De Busser, son iki yılda Go Ahead formasıyla tam 65 kez kaleyi korudu.

Boualin’e göre transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Sadece sağlık kontrolü ve birkaç küçük ayrıntı sorun yaratabilir.

Alkmaar kulübü, De Busser’in yeteneklerine büyük güven duyuyor. O, Rome-Jayden Owusu-Oduro ile rekabet edebilecek deneyimli ve istikrarlı bir kaleci olarak görülüyor. AZ, bu pozisyondaki rekabeti daha da artırmak istiyor.

De Busser, AZ ile çok yıllık bir sözleşme imzalayacak. Belçikalı oyuncu, Deventer’de sözleşmesinin son yılına girecekti.

Go Ahead, 2024 yılında Lommel SK'dan transfer ücreti ödemeden bu kaleciyi kadrosuna katmıştı. Bu hamle mükemmel sonuç verdi, zira De Busser kısa sürede De Adelaarshorst'ta hem önemli bir oyuncu hem de taraftarların gözdesi haline geldi.

De Busser, gösterdiği performanslarla kulübün kupa zaferine de önemli bir katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon da neredeyse hiç kesintiye uğramadan ilk tercih oldu ve 46 resmi maça çıktı.