AZ, Lequincio Zeefuik’i Eredivisie’de yeniden kiralayacak

Voetbal International’ın cumartesi sabahı bildirdiğine göre, Lequincio Zeefuik önümüzdeki sezon Fortuna Sittard’da kiralık olarak oynayacak. AZ, 21 yaşındaki forvetin yeni bir kiralanma işlemine yine de izin verdi.

Fortuna, Kaj Sierhuis ve Paul Gladon’un bedelsiz olarak NEC Nijmegen ve NAC Breda’ya transfer olmasının ardından, Danny Buijs kadrosuna bir forvet eklemek istedi.

Yetenekli Zeefuik, golcü Sierhuis'in boşluğunu dolduracak. Önümüzdeki hafta Fortuna'ya katılacak.

Excelsior da Zeefuik’i kiralamak istiyordu, ancak Rotterdam ekibi bu fırsatı kaçırdı. Buijs, kardeşi Deyovaisio ile daha önce birlikte çalışmıştı, bu da Fortuna’ya bir avantaj sağladı.

Zeefuik, geçen sezon Alkmaar ekibi tarafından kiralanmıştı. Kış transfer döneminde ise geçici olarak Heracles'e devredilmişti.

Zeefuik, küme düşmekten kurtulamayan Almelo ekibi adına iki kez fileleri havalandırdı. Daha önce AZ, Amsterdamlı oyuncuyu Belçika’daki OH Leuven’e kiralamıştı.

Zeefuik’in Alkmaar’daki sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor. AZ formasıyla oynadığı 24 resmi maçta bir gol ve bir asist kaydetti.