AZ, Jong Oranje’den ‘isimsiz’ bir kanat bekini Hollanda’ya getirmek istiyor

Voetbal International’ın haberine göre, AZ, Sam de Grand’ı Eredivisie’ye transfer etmeye çalışıyor. Lommel SK ise, Jong Oranje’de de forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncunun transferine şimdilik izin vermiyor.

De Grand, Jong Oranje'nin belki de en az tanınan genç milli oyuncusu. Sol ayaklı oyuncu 21 yıl önce Den Bosch'ta doğdu, ancak dört hafta sonra Belçika'ya taşındı.

Komşumuz Belçika’da De Grand’ın iyi bir futbolcu olduğu ortaya çıktı. OH Leuven, RSC Anderlecht ve KRC Genk’in altyapılarında oynadı, ancak sonunda Lommel’de kendini gösterdi.

2025 yılının sonunda De Grand, Michael Reiziger tarafından Jong Oranje kadrosuna alındı. Bu sayede Hollanda futbol medyasında ilk kez dikkatleri üzerine çekti.

AZ’ye transfer olursa, önümüzdeki yıllarda bu ilgi çok daha artabilir. Alkmaar ekibi, De Grand’ı yurt dışına gitmek isteyen Mees de Wit’in ideal halefi olarak görüyor.

AZ’nin halihazırda birkaç teklifte bulunduğu söyleniyor, ancak Lommel henüz ikna olmuş değil. De Grand’ın sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt’a göre değeri 1 milyon avro.

De Grand, şu ana kadar Lommel formasıyla 81 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda sol bek, beş gol attı ve tam yirmi asist yaptı.